俳優デビューから50年を超えた中村雅俊は、『俺たちの旅』『俺たちの勲章』など主演34本を数える。そんな中村に、作家の松田美智子氏がデビューのきっかけや文学座で一期先輩にもあたる松田優作との思い出について聞いた。【前後編の前編】

【写真】ミリオンセラーも達成している中村雅俊。ライブで歌う姿

主役デビューでミリオンセラー

中村雅俊は人気商売にありがちな媚を売らない。

時には不器用にも映る実直なスタンスをデビュー当初から貫いている。

「これまで色々な役を演ってきたけど、芝居をしていないように見えるのがいい芝居だと思っているんです。俺の場合は、地を出し過ぎるきらいがありますけどね（笑）」

出身地である宮城県女川町は石巻線の終着駅で、中村が物心ついた頃には過疎化が始まっていた。そんな町に閉塞感を覚えていたせいか、石巻高校に進学した彼の夢はソ連（現ロシア）の外交官になることだったという。

ソ連に拘ったのは、なぜだったのか。

「五木寛之さんの小説の影響ですね。『さらばモスクワ愚連隊』とか『青年は荒野をめざす』とか、主人公が格好よくてね。ソ連は見知らぬ国だったけど、憧れの国のように思えてきた」

慶応大学経済学部に合格した彼は、英語で外交官試験を受けるべく、ESS（英会話クラブ）に入った。

「英語を習得しようと思って英語劇のセクションを選んだのが、今日に至るきっかけです」

ESSの活動の中で、彼は人生に大きな影響を与える女性と出会う。

「英語劇を演出した奈良橋陽子さんに『You have Something』と褒められて、芝居をやろうという気になったんです」

奈良橋は世界を舞台にして活躍するキャスティングディレクターで、他に監督、演出家、作詞家など幅広い顔を持つ。

彼女の言葉に感化された中村は、文学座附属演劇研究所の門を叩く。大学4年の春だった。

「研究生に選ばれてから、授業はそっちのけで稽古に通いました」

この時点で外交官になる夢は雲散霧消し、俳優という未知の荒野をめざすことになった。

「数か月過ぎた頃、『太陽にほえろ！』のプロデューサーの岡田晋吉さんが劇団に来たんです。岡田さんとの縁は、それからずっと続きます」

そうして、中村が「人生で最もラッキーだった」と振り返る2年間がスタートする。

大学を卒業した4月に日本テレビの青春学園ドラマシリーズ『われら青春！』でデビューすることが決まったのだ。しかも、主役である。

「このシリーズは主役の教師役が夏木陽介さん、竜雷太さん、浜畑賢吉さん、村野武範さんと続き、俺は5代目です。撮影が始まって間もなく『雅俊、おまえレコード出すことになったから』と言われてね。歴代の主役がレコーディングするのは、番組の慣習だったんです」

挿入歌の『ふれあい』は126万枚の大ヒットとなり、歌手としても幸運なスタートを切った。

松田優作は「繊細な人」だった

『われら青春！』のあとには、同じく日本テレビ『俺たちの勲章』の出演が待っていた。共演は松田優作である。

「番組のプロデューサーの岡田さんは、背の高い俳優が好きなんですよ。松田さんも俺も180cmを超えてるし。ゲストの人が来ると、『おまえら、身体だけじゃなく、態度もでかいな』とか言われてましたね」

バディ物の刑事ドラマの先駆けとも言える『俺たちの勲章』は好調なスタートを切ったものの、撮影で鹿児島に行ったとき、ある事件が起きた。

「俺はその日、コンサートでいなかったんですよ。あとで聞いてびっくりしてね。今だったら番組がなくなってるって話ですけど、まあ、松田さんはやんちゃですから」

優作が鹿児島ロケで暴力事件を起こしたのだ。

「でも、やんちゃな反面、凄く繊細な人で、撮影隊の中で自分がなんと呼ばれているかを気にして、名前を呼び捨てにされると怒ってましたね」

『われら青春！』に始まり、『俺たちの勲章』にも主演した彼は、若者の憧れの存在になっていた。

「ただ、当時の俺は松田さんのように役者としての強い自覚がなかった。まだ学生気分なんです。真逆の人間が一緒に仕事をしていたわけです」

優作からはよく説教をされたという。

「やっぱり、自分とは生き方が違うと思って、歯がゆかったんでしょうね。特に俺が歌を出すことに関して、松田さんは役者は役者だけでやれ、という考え方だから。俺のライブなんかに来ても、『俊、おまえ歌をやめろよ』とか言うんです」

のちに、優作も歌手活動を始めるのだが。

「いつだったか、松田さんの家に行ったら、『俊、聞いてくれ』と言って、ギターを弾きながら、井上陽水の『心もよう』を歌ったんですよ。何年かして、松田さんが『ロックだぜ』とか言い出したときには、いや、あなたの出発は陽水だろ、とかいじってましたけどね」

もう一つ、デビュー当時の中村はジーンズに下駄履きのスタイルがトレードマークだったが、優作は彼に向かって「俊、下駄はな、おまえより、俺のほうが先に履いていたんだ」と言い張った。

「俺も大学のときから履いていたから、何を言ってるんだろうと思って」

この番組で、彼はゲスト出演していた五十嵐淳子と出会い、交際を経て結婚。デビューから3年後の26歳の時だった。

「早すぎると周囲に大反対されたけど、結婚は、これが最後の恋だと思ってしますからね」

世の男性に言って聞かせたくなるような言葉を、さらりと口にするのだ。

『俺たちの勲章』に続く『俺たちの旅』で、中村は「不思議な縁」と呼ぶ出会いを経験している。彼の付き人になったのは、現在、高い演技力で知られる小日向文世だった。

「あいつは元々、音楽のほうで俺の付き人をやっていたんだけど、そのうちに、役者をやりたいとか言い出して自由劇場に入ったんです。当時、あいつがアルバイトしていたのが、ゲイバーのウエイターだったので、俺も呼ばれて店に顔を出したりしてね。付き人をしていた頃はロン毛で、可愛い顔をしていたんですよ」

（後編へ続く）

【プロフィール】

中村雅俊（なかむら・まさとし）／1951年2月1日生まれ、宮城県出身。1973年、文学座附属演劇研究所に入所。1974年、『われら青春！』（日本テレビ）の主役でデビュー。テレビドラマの主演は34本を数え、歌手としてもシングル55枚、アルバム42枚をリリース。全国コンサートも1600回を超える。初監督作『五十年目の俺たちの旅』が2026年1月9日公開予定。

取材・文／松田美智子（作家）

※週刊ポスト2025年11月7・14日号