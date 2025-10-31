「その気持ち、わかる」愛犬を見て泣き出した女性。その瞳に映っていた“ある記憶”とは【ママリ】

車から降りた見知らぬ女性は目を潤ませ…愛犬エピソードに4万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。特に、かわいい動物にまつわるエピソードを集めました。元気がないときも思わず笑顔になれるような癒やしのエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは、アイリス💜シベリアンハスキー(@irislady_husky)さん(以下、飼い主さん)が愛犬・アイリスちゃんとの散歩中に体験した心温まるエピソードです。ペットは、家族の一員として大切な存在ですよね。ある日、飼い主さんとアイリスちゃんが散歩をしていると、突然車から降りてきたマダムから声をかけられたそうで…？

©irislady_husky

散歩中、「いきなり声かけてごめんなさい！亡くなった子にすごく似てて…」と車を停めて「はぁかわいい…パピーなの…人懐っこい…」と目を潤ませながらアイリスを撫でてくれたマダム、あなたの心が少しでも癒されたなら私も嬉しい☺️

マダムの亡くなった愛犬とアイリスちゃんが似ていて、思わず声をかけたとのこと。目を潤ませていたマダムは、アイリスちゃんに亡くなった愛犬の姿を重ね、一緒に過ごした時間を思い出していたのかもしれませんね。



この投稿には「その方の気持ちよくわかる」「家族だものなぁ。切ない」「アイリスさんとマダムに幸あれ」といったリプライがよせられていました。マダムの愛犬も、きっとお空からマダムのことをやさしく見守っているでしょう。



一緒に暮らしていた大切なペットが亡くなると、心にぽっかり穴があいたようなさみしい気持ちになるものです。アイリスちゃんとの触れ合いを通して、マダムの心が少しでも安らいだなら良いですね。飼い主さんの優しい気持ちとマダムの姿に、ほっこりした気持ちになるすてきなエピソードでした。

ダウンを着たら睡魔が…愛犬のウトウト顔に2万いいね

ご紹介するのはふわパパ🧸(@Fuwanopapa)さんの愛犬、ポメプーのふわちゃんのとっても癒やされる写真の投稿です。ペットが気持ちよさそうにウトウトしている姿を見ていると、ついこちらまで眠くなることはありませんか？そんなポメプーのふわちゃんの可愛らしい写真をごらんください。

©Fuwanopapa

あ~、眠くなってきた🧸( ¯꒳​¯ )ᐝ

あったかそうなダウンを着たふわちゃん。暖まってきたせいか、だんだんうとうとしてきちゃったようです。眠たげな表情がとてもかわいいですよね。このままそっとしておいたら、お昼寝してしまうのでしょうか。



この投稿に「可愛い😍💕ダウンに埋もれちゃってますね🥰」「すごくやさしいおばあちゃんぽさ」などのリプライが寄せられました。かわいいうとうと顔に癒される投稿ですね。

「深い愛情だと思う」ペットを飼わない人への思いに6万いいね

ご紹介するのは、白玉と私(@siratama_pome)さんの投稿です。動物好きだからといって、必ずしもペットを飼える方ばかりではありませんよね。



ペットを飼っている人も飼っていない人も、動物たちから癒やしや幸せをもらう瞬間はあるでしょう。さまざまな事情でペットを飼っていなくても、動物に対する深い愛情を持っている方々はたくさんいます。



そんな動物たちへの愛についてつづった、投稿者・白玉と私さんのX投稿には多くの反響が寄せられました。

©siratama_pome

「動物を飼いたいけど、今は飼えないから我慢して、動物アカウント見てる」って人が好きです。



それだって動物達への深い愛情だと思う。



いつか飼える環境になった時には、猫でも犬でもいいから幸せにしてやってほしいです。

動物が好きだからこそ、飼わないという選択もありますよね。たとえば動物を飼いたくても、仕事が忙しく留守しがちだったり、散歩に行く時間がないなど、さまざまな事情で飼わない選択をする方もいるでしょう。自分の都合で動物に寂しい思いをさせたくないと思う気持ちも、動物に対する深い愛情ではないでしょうか。



この投稿には「そう言っていただけてうれしい」「命を育てるってそう簡単じゃないから」「アレルギーの関係もあり、面倒を見る自信がない為、SNS上で愛でるのみです」などのリプライがありました。飼えない人の気持ちをわかってくれてうれしいという声が特に多く寄せられていました。



動物が好きで、動物の動画や写真を見るなどして癒やされている方も多くいます。そのままの暮らしでも十分に動物への愛で満ちていますが、いつか動物を飼えるときがきたら、幸せなペットライフを送れるといいですよね。

