Angellirの人気ブラがアップデート！心地よさと可愛さを叶える新色＆新仕様

「着けている自分がいちばん好きになれる」--そんな想いを叶えてくれるAngellir（アンジェリール）の人気商品「ふんわりルームブラ」から、新色【メロウグリーン】と【バニラクリーム】が登場。肌になじむやわらかな色合いで、リラックスタイムをもっと特別にしてくれます。さらにお客様の声を反映した新仕様も登場。進化した心地よさを、ぜひチェックしてみてください♡

やさしさに包まれる新色【メロウグリーン】＆【バニラクリーム】



従来のミントグリーンからくすみを加え、上品に仕上げた【メロウグリーン】は、木漏れ日のように穏やかな印象を与えるカラー。

一方、【バニラクリーム】は従来のホワイトよりも黄味を加え、まろやかで温もりのあるトーンに。

まるでバニラアイスのような甘さで、毎日のリラックスタイムをやさしく彩ります。どちらも肌なじみが良く、ナチュラルに女性らしさを引き立てる万能カラーです。

着け心地がさらに進化！新仕様のふんわりルームブラ



Angellirのロングセラー「ふんわりルームブラ」（\3,960）は、シリーズ累計400万枚を突破する人気アイテム。

今回のアップデートでは、ホックが4段階に増え、より細かなサイズ調整が可能に。さらに、パッド止めが追加され、洗濯後も位置がズレにくくなりました。

肌当たりをやさしくするためにアンダーレースの長さも見直し、より快適な着け心地を実現。ノンワイヤーながらもしっかり支えるフロントホック構造で、日中も夜も自然なバストメイクが叶います♡

セットで叶える美シルエット「キュッとふんわりショーツ」



ふんわりルームブラとセットで楽しめる「キュッとふんわりショーツ」（\2,475）も新仕様に。

タグが透けにくいように位置を前側へ変更し、よりスマートな印象に。どの角度から見ても美しいシルエットを叶え、リラックス感とフィット感を両立しています。

カラーは新色【メロウグリーン】【バニラクリーム】を含む全16色。季節に合わせてお気に入りを見つけてみては。

心も身体もふんわりと包み込む新しい季節へ



日常にそっと寄り添いながら、心をふんわりと包み込んでくれるAngellirの新色コレクション。上品で肌なじみの良いニュアンスカラーが、季節の変わり目にぴったりのやすらぎをもたらします。

新仕様でより快適になった“ふんわりルームブラ”で、あなたの毎日をもっとやさしく、美しく。お気に入りのカラーとともに、心まで整う穏やかな時間を楽しんでくださいね♡