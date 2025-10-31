»ºµÙÌÀ¤±¤Ë¡ÖÃÙ¹ï¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö¥ß¥¹¤òÏ¢È¯¡×¢ªÉÂ±¡¤Ç¤Î¿ÇÃÇ¤Ï¡Ä¡ÄÈ¯Ã£¾ã³²¡¡²ñ¼Ò¤ËÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¾å»Ê¡¦Æ±Î½¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
É×¤È2ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤ÈÊë¤é¤¹ÅÄÃæ¤µ¤ó¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤éËº¤ìÊª¤¬Â¿¤¯¡¢»Å»ö¤Ç¤â¤¦¤Ã¤«¤ê¥ß¥¹¤ò¤·¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦À³Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·µîÇ¯¡¢»ºµÙ¤òÌÀ¤±¤ÆÉü¿¦¤¹¤ë¤È¡¢°é»ù¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ÇÉéÃ´¤¬Áý¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¥ß¥¹¤òÉÑÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Ëº¤ìÊª¤âÁý¤¨¡¢²È¤ò½Ð¤ë¤Î¤¬¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃÙ¹ï¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¿½¤·Ìõ¤Ê¤µ¤«¤é¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢»º¶È°å¤Î´«¤á¤Ç¿´ÎÅÆâ²Ê¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¤¦¤Ä¤ÎÂ¾¡¢Ãí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¡ÊADHD¡Ë¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
È¯Ã£¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¸½¼Â
¶áÇ¯¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¿Í¤Î¿ô¤¬Ãå¼Â¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Î2022¡ÊÎáÏÂ4¡ËÇ¯Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°å»Õ¤«¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤À¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤Ï¹ñÆâ¤ËÌó48.1Ëü¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌó260¿Í¤Ë1¿Í¤Î³ä¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤ËÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¶µ°é¸½¾ì¤Ç¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¹¡£Ê¸Éô²Ê³Ø¾Ê¤Î2022Ç¯Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢ÄÌ¾ï³Øµé¤Ç³Ø½¬ÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¹ÔÆ°ÌÌ¤ÇÃø¤·¤¤º¤Æñ¤ò¼¨¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¶µ°éÅª»Ù±ç¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î³ä¹ç¤Ï8.8¡ó¡£¤³¤ì¤Ï35¿Í³Øµé¤Ê¤éÌó3¿Í¤¬³ºÅö¤¹¤ë·×»»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î³ä¹ç¤Ï10Ç¯Á°¤Î2012¡ÊÊ¿À®24¡ËÇ¯¤Î6.5¡ó¤«¤é2.3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò²ñ¤ÎÇ§¼±¤ÈÂÐ±þ¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¿ô»ú¤ÎÁý²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÎÍý²ò¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¼õ¿Ç¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í¤¬¼õ¿Ç¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¼ç¤ÊÍ×°ø¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢º£¤Þ¤Ç¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿Í¡×¡ÖÂÕ¤±¼Ô¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢Å¬ÀÚ¤Ê¿ÇÃÇ¤È»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤É¤ó¤Êº¤¤ê¤´¤È¤¬¡©¡¡Åö»ö¼Ô¤Î¡Ö¤¢¤ë¤¢¤ë¡×¥¨¥Ô¥½¡¼¥É
¤Ç¤Ï¡¢È¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤ÏÆü¾ïÀ¸³è¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤¤ê¤´¤È¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Êý¡¹¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿ÂÎ¸³ÃÌ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¦Ëº¤ìÊª¡¦¼º¤¯¤·Êª¤¬Â¿¤¤
¡Ö¼ê¤Ë¸°¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÉ¬»à¤ËÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÖºâÉÛ¤òÉÑÈË¤Ë¼º¤¯¤·¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤ÎºÆÈ¯¹Ô¤Ê¤É¤Î¼êÂ³¤¤ò²¿ÅÙ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ËÂç¤¤Ê»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤¬¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¦À°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¶ì¼ê
¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ä´ù¤Î¾å¤¬À°Íý¤Ç¤¤º¡¢É¬Í×¤Ê¤â¤Î¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ç¼ê´Ö¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÊÒÉÕ¤±¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«¤é¼ê¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤º¡¢·ë²ÌÅª¤Ë»¶¤é¤«¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦´¶³Ð¤Î²áÉÒÀ
²»¤ä¸÷¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î·Ö¸÷Åô¤Î¤Á¤é¤Ä¤¤ä»þ·×¤Î²»¤Ç½¸Ãæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¿¨´¶¤ËÉÒ´¶¤ÇÉþ¤Î¥¿¥°¤äË¥¤¤ÌÜ¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃå¤é¤ì¤Ê¤¤Éþ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î´¶³Ð¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Ë¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤ÄøÅÙ¤Ç¤â¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤Îº¤¤ê¤´¤È
Áê¼ê¤ÎÉ½¾ð¤äÊ·°Ïµ¤¤«¤éµ¤»ý¤Á¤òÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¶ì¼ê¤Ç¡¢»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¸ý¤Ë¤·¤Æ¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°¤¯¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Áê¼ê¤ÎÈèÏ«¤Ëµ¤¤Å¤«¤º°ìÊýÅª¤ËÏÃ¤·Â³¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¥±¡¼¥¹¤â¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¯Ã£¾ã³²¤È¤Ï²¿¤«¡© ¡Á¡Ö°ã¤¤¡×¤òÍý²ò¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Á
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤ÎÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô»Ù±çË¡¤Ç¤Ï¡Ö¼«ÊÄ¾É¡¢¥¢¥¹¥Ú¥ë¥¬¡¼¾É¸õ·²¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ÈÆÀÈ¯Ã£¾ã³²¡¢³Ø½¬¾ã³²¡¢Ãí°Õ·çÇ¡¡¦Â¿Æ°À¾ã³²¤½¤ÎÂ¾¤³¤ì¤ËÎà¤¹¤ëÇ¾µ¡Ç½¤Î¾ã³²¡×¤ÈÄêµÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡ÖÈ¯Ã£¾ã³²¤ÏÀèÅ·Åª¤ÊÆÃÀ¤Ç¤¢¤ê¡¢È¯Ã£¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢È¯Ã£¤Î¤·¤«¤¿¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¸Ä¿Íº¹¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÍý²ò¤È»Ù±ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯À¸³è¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤³¤È¤Ï½½Ê¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤â¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤ÏËÜÅö¤Ë¿É¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤âº£¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÂÐ½èË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Æ¡¢°ÊÁ°¤è¤êÀ¸¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤Î¥ê¥Þ¥¤¥ó¥À¡¼µ¡Ç½¤Î³èÍÑ¡¢½ÅÍ×¤Ê¤â¤Î¤ò·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¡¢Èè¤ì¤¿»þ¤ÏÌµÍý¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤ÎºîÀ®¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÀ©ÅÙ¤Î³èÍÑ¤È¼þ°Ï¤¬¤Ç¤¤ë¥µ¥Ý¡¼¥È
¢¦Àº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¤ÈÎÅ°é¼êÄ¢
ÍÍ¡¹¤Ê¼Ò²ñÊ¡»ãÀ©ÅÙ¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡×¤ä¡ÖÎÅ°é¼êÄ¢¡×¤Ç¤¹¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤ËÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÈ¯Ã£¾ã³²¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡ÖÀº¿ÀÊÝ·òÊ¡»ã¼êÄ¢¡×¤Ç¤¹¡£½é¿ÇÆü¤è¤ê6¥«·î°Ê¾å·Ð²á¤¹¤ë¤È¿½ÀÁ²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ª½»¤Þ¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ãÃ´ÅöÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤·¡¢É¬Í×½ñÎà¤Î¿½ÀÁ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
°ìÊý¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Î»ùÆ¸¤Î¾ì¹ç¤ÇÃÎÅªÈ¯Ã£¾É¤Ç¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¼èÆÀ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÎÅ°é¼êÄ¢¡×¤Ç¤¹¡£»ùÆ¸¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢»ùÆ¸ÁêÃÌ½ê¤Ë¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤«¤é¾ã³²¤ÎÈ½Äê¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿³ºº¤ÇÎÅ°é¼êÄ¢¤Î¸òÉÕ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼êÄ¢¤ò¸òÉÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¼õ¤±¤é¤ì¤ë¾ã³²¼ÔÊ¡»ã¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª½»¤¤¤Î»Ô¶èÄ®Â¼¤Î¾ã³²Ê¡»ãÃ´ÅöÁë¸ý¤Ë¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¦º¤¤Ã¤¿¤È¤¤ÎÁêÃÌÀè
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤ÆÈ¯Ã£¾ã³²¤«¤â¡©¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤Þ¤º³ÆÅÔÆ»ÉÜ¸©¡¦À¯Îá»ØÄêÅÔ»Ô¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÈ¯Ã£¾ã³²¼Ô»Ù±ç¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÀìÌç¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ°åÎÅµ¡´Ø¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¿È¶á¤ÊÊÝ·ò½ê¤äÊÝ·ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤â½é²óÁêÃÌ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¢¦¿¦¾ì¤Ç¤ÎÇÛÎ¸»öÎã
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¿¦¾ì¤Ç¤Ï¡¢¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿ºÝ¡¢¾å»Ê¤äÆ±Î½¤¬²¹¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤ì¤Ê¤éÂç»ö¤Ê»Ø¼¨¤Ï¥á¡¼¥ë¤Ç»Ä¤½¤¦¡×¡Ö°ì½ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡×¤È¡¢¼«Á³¤Ë¹©É×¤ò½Å¤Í¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¢¤ëÆü¡¢²ñµÄ¤Ç»ñÎÁ¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¶²½Ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ±Î½¤¬¾Ð´é¤Ç¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤¸¤ã¤¢ËÍ¤¬»ñÎÁ¤ò½àÈ÷¤¹¤ë¤«¤é¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¥×¥ì¥¼¥ó¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡ªÅÄÃæ¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¡¢¤¤¤Ä¤âÉ¾È½¤¤¤¤¤«¤é¤µ¡×¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤ËÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ïµß¤ï¤ì¡¢¡Ö´°àú¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤³¤Ë¤¤¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤Ç¤¤¿¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¤Ç¤¤ë¤³¤È
¤³¤ì¤é¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤Ï¡¢Åö»ö¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÃç´Ö¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤ò¡¢¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡ÖÍý²ò¤Î¤¤Ã¤«¤±¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤Ï¡ÖËº¤ìÊª¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¼«Ê¬¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶ì¼ê¤Ê¼«Ê¬¡×¤òÀÕ¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦ÆÃÀ¤ò»ý¤Ã¤¿¼«Ê¬¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¡¢¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Ç¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö°ã¤¤¡×¤òÍý²ò¤·¡¢Ã¯¤â¤¬À¸¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÈ¯Ã£¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤è¤êÎÉ¤¤¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡¡¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¤â¤¯¤â¤¯¥é¥¤¥¿¡¼¥º¡Ë