雲仙市国見町で28日に行われた「サッカークリニック」。

指導を受けたのは、全国大会の常連校「国見高校サッカー部」の1年生と2年生です。

講師は、元日本代表のこの人。

（アナウンス）

「スペシャルゲスト、槙野智章さん。お願いします」

（サッカー元日本代表 槙野 智章さん）

「レジェンドクリニックという企画で、全国のチームを回っている。トレーニングセッションを選手たちに伝えて、以降のチーム成績や選手個人を追って、いろんなことをみて勉強している」

グラウンドに現れたのは、サッカー元日本代表でワールドカップの出場経験もある 槙野 智章さんです。

クリニックは、未来のサッカー界を盛り上げていく次世代の選手たちに、特別な体験を提供しようと、スポーツメーカー「アディダス」が2023年から開催。

国見高校サッカー部は、今年度からアディダスのユニフォームを着用していて、さらなる活躍をサポートしようと開かれました。

選手たちは最新モデルを含む、3つのタイプのシューズを着用。

トレーニングに臨みました。

主にセンターバックとして活躍した槙野さんは “ディフェンスラインの連動” や、“奪いに行く守備” をテーマに指導。

（槙野 智章さん）

「上がってきたボールに対して、ヘディングでクリアした。ここでゆっくりではなくて、まず(ラインを)上げること。ボールの向きに対して上げる」

ゲーム形式のトレーニングでは、ポジショニングや相手との距離の詰め方などを細かくアドバイスしました。

（槙野 智章さん）

「自分たちの世代がこれから引っ張っていかなきゃいけない中で、他のチームよりもやらなきゃいけない。

俺はプロになってもずっとチャレンジし続けた。きょう俺が言ったチャレンジすること、それを忘れちゃいけない。来年のチームで日本一取る姿を見たい。頑張ってください」

選手たちは2時間のトレーニングを通して、レベルアップのための練習方法やプロ意識の高さなどを学んだようでした。

（国見高校 堀川 暖馬選手(2年)）

「自分の課題のクロス対応やゴールサイドの守備などのトレーニングがあって、いい刺激になって色々吸収できたので良かった」

（国見高校 豊福 泰生選手(2年)）

「前から行くアグレッシブな守備だったり、一個一個の質、前向く姿勢とか攻撃的なところを教えてもらった」

（槙野 智章さん）

「木藤監督が目指してるサッカーの中で、今現状できていないこと主に守備の課題について取り組んだ。ゴール前で体を張るゴールを守るボールを奪うことを選手たちに落とし込んだ。国見高校のサッカー部の選手たちはすごく気迫があって熱量もあるし、上手くなりたいっていうのがやっぱり伝わるので今後楽しみにしていきたい」

国見高校は今年度の全国高校サッカー選手権県大会で優勝候補の一角に挙げられながら準々決勝で敗退。

悔しい思いを胸に1、2年生は、次の目標に向かって気持ちを新たにしています。

（国見高校 永冨 斗選手(2年)）

「プリンスリーグが3節残っていて、プレミアリーグの参入戦に行ける可能性があるので、槙野さんの教えを活かして頑張りたい」