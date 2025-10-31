¡ÖÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤Í¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×µð¿Í4°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô¤¬DeNA¤ÎÂç³ØÀèÇÚ¤«¤éÏ¢Íí¤Ç¾Ð´é
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï30Æü¡¢¥É¥é¥Õ¥È4°Ì»ØÌ¾¤Ç¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ãæ±ûÂç³Ø¡¦³§Àî³ÙÈôÁª¼ê¤Î»ØÌ¾°§»¢¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³§ÀîÁª¼ê¤Ï±¦Åêº¸ÂÇ¤Î³°Ìî¼ê¤Ç¡¢Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»¤«¤éÃæ±ûÂç³Ø¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°¶¶°é±Ñ¹â¹»»þÂå¤Ë¤ÏÄÌ»»26ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3Ç¯¤Î²Æ¤Î·²ÇÏÂç²ñ¤Ç¤Ï3»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Åìµþ¡¦È¬²¦»Ò»ÔÆâ¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹Æâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»ØÌ¾°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿³§ÀîÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö»ØÌ¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò³è¤«¤·¤Æ¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¤³¦¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
»ØÌ¾°§»¢¤ò½ª¤¨¤¿º£¤Î»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÏÂè°ì¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡ÖÃÏ¸µ¤ÎÍ§Ã£¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾®Ãæ¹â¤ÎÌîµå¤Î»ØÆ³¼Ô¤ÎÊý¤«¤éÏ¢Íí¤ä¥¨¡¼¥ë¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Í¯¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ±ûÂç³Ø¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤¢¤ë2023Ç¯¤ËDeNA¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÀÐÅÄÍµÂÀÏºÅê¼ê¤«¤é¤âÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¡ØÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢°ã¤¦¥Á¡¼¥à¤Ê¤Î¤ÇÀäÂÐÂÇ¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÅú¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥í¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµå³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê3Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍýÁÛÁü¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢1Ç¯ÌÜ¤«¤é¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤òºî¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤ÆWBC¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£