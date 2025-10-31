Èþ¿Í¥ì¥¹¥é¡¼¼ëÎ¤¡¡¸ì¤Ã¤¿½÷Í¥¶È¤È¤ÎÆóÅáÎ®¡¡¼ç±éÉñÂæ³«Ëë¡Ö¤É¤Á¤é¤âËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à°ì¿´¡×
¡¡13Æü¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¡¦IWGP½÷»ÒÁª¼ê¸¢¤Ç²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ëÎ¤¡Ê36¡Ë¤¬¡¢30Æü¤Ë¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¡¦·ÃÈæ¼÷¤Î¥·¥¢¥¿¡¼¥¢¥ë¥Õ¥¡Åìµþ¤Ç³«Ëë¤·¤¿ÉñÂæ¡Ö¿Í¤ò»¦¤·¤Æ²¿¤¬°¤¤¡©¡×¡ÊÀé½©³Ú¤Ï11·î6Æü¡Ë¤Ç¼ç±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¼ëÎ¤¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡£¼ÂÎÏ¤âÈþ¤Ü¤¦¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤ë¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÃÏ°Ì¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤ÇÆóÅáÎ®¤ËÄ©¤à»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê»³Æâ¡¡·ò»Ê¡Ë
¡¡¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï½÷Í¥»ÖË¾¤À¤Ã¤¿¼ëÎ¤¡£¤¤Ã¤«¤±¤Ï10Âå¤Îº¢¤Ë¸«¤¿ÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î½Ð±éÉñÂæ¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤â±é¤¸¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£ºòÇ¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ö²È½Ð¥ì¥¹¥é¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Î´Æ½¤¡¦»ØÆ³¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¤¹¤ëÃæ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤È½÷Í¥¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È¼ã¤Æü¤Î»×¤¤¤Ë²Ð¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î½Ð±é°ÍÍê¤Ï½÷Í¥¶È¤Ø¤Î°ÕÍß¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤ËÆÏ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤µ¡²ñ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¡£·Î¸Å¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¥×¥í¥ì¥¹»î¹ç¤â¤¢¤ê¡¢¤Þ¤µ¤ËÆóÅáÎ®¤¬µá¤á¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÏÆÀ°Õ¤È¤¤¤¦¡£¼«¿È²áµîºÇÂçÎÌ¤Î¤»¤ê¤Õ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤Ë¤â¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¥¬¥Ã¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Ìò¤É¤³¤í¤Ï¿¼¤¤ÁÓ¼º´¶¤ÈÅÜ¤ê¡¢³ëÆ£¤òÆâ¤ËÈë¤á¤Æ¡¢¿ÒÌä¤äÉü½²¡Ê¤Õ¤¯¤·¤å¤¦¡Ë¤ò¹Ô¤¦¡ÈÉü½²¼Ô¡É¡£¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¤Î»î¹ç¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤½¤¦¤Ï»×¤ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤È¤â¤ÈÊ¿ÏÂ¼çµÁ¼Ô¡£ÌòÊÁ¤ÏÉáÃÊ¤ÎÁÇ¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¼«¿È¤ÎÁÇ´é¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥ê¥ó¥°¾å¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢°áÁõ¤Ï¥¹¡¼¥Ä¡£¡Ö²ñ¸«¤È¤«¤Ç¤ÏÃå¤ë¤³¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿·Á¯¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°Û¤Ê¤ë´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤É¤Ã¤Á¤À¤«¤é¡È¤³¤¦¤¤¤¦¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤Á¤é¤âËÜµ¤¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤ÏÎÏ¤¬¤³¤â¤ë¡£
¡¡½÷Í¥¶È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¿¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤â»î¹çÁ°¤Ë¤ÏËè²ó¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¡ÊËÜÈÖ¡¢»î¹ç¤Î¡Ë¿ôÊ¬Á°¤Ë¤Ï1¿Í¤Ç½¸Ãæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¤Î¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²ñÏÃ·à¤È¤½¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡Ö½÷Í¥¤È¤·¤ÆËÜµ¤¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¡£¥ê¥ó¥°¾å¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÉñÂæ¾å¤Ç¤â¤½¤ÎÇ®ÎÌ¤È¥Ñ¥ï¡¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£