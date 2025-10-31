ご飯が進む！【白菜炒め】人気レシピランキングTOP7〜2位の「甘酢炒め」を超えた1位とは？
冬の時期に欠かせない白菜は、炒めるとカサが減り大量消費に最適です。食物繊維が豊富で低カロリーな白菜は、健康を意識する方の強い味方。
今回は、和風から中華、洋風まで、白菜の人気レシピランキングTOP7をご紹介します。毎日のおかずやお弁当にもぜひ活躍させてくださいね。
【No.1】ご飯が止まらない！ 簡単ピリ辛麻婆白菜
堂々1位にランクインしたのは、コク深い赤みそが決め手の麻婆白菜。あんかけ仕立てにすれば、白菜に含まれるビタミンCやカリウムなどの栄養を余すことなく摂取できますよ。白菜は芯と葉を時間差で炒めると、シャキシャキとした食感の良い仕上がりに。
【No.2】白菜の甘酢炒め
冷蔵庫にある食材でパパッと作りたいときにおすすめ。白菜を大量消費したい日に最適です。さっぱりとした酢じょうゆに、赤唐辛子が風味豊かなアクセント。エノキやニンジン、玉ネギなどを加えて彩り豊かな具だくさんにしても絶品です。
【No.3】ガーリック好き必見 絶品！ 白菜のにんにくバター焼き
和食や中華のイメージのある白菜ですが、洋風の味付けにもよく合いますよ。ニンニクの香りとバターのコクが、淡泊な白菜の旨みを格上げ。隠し味のしょうゆが風味をアップします。ごはんはもちろん、芳醇なワインのおともにもぴったりです。
【No.4】白菜のアンチョビ炒め
風味の強いアンチョビの魚介の旨みと、炒めることで引き出される白菜の甘みが絶妙な一品です。シンプルながらやみつきになる味わいで、箸が止まりません。白菜は少し焦げ目がつく程度まで炒めるのが、香ばしく仕上げるポイントです。
【No.5】白菜の塩昆布炒め
5位にランクインしたのは、忙しい日にもうれしい10分で完成するスピードレシピ。塩昆布で味付けするため、ほかの調味料はほぼ不要です。少量の塩を振って炒めると、白菜の水分が出て旨みがギュッと凝縮。白いりごまを散らすと、香ばしさが加わります。
【No.6】白菜と鶏肉のサッと炒め
白菜はくせがなく、肉、魚、どんな野菜とも合わせやすいのが魅力。こちらは、一皿でたんぱく質と野菜がバランス良く摂れる炒めものです。野菜を炒めると水分が出るので、調味料はやや濃いめにすることで味がぼやけるのを防げます。
【No.7】白菜と厚揚げのみそ炒め
やわらかな厚揚げと甘みが増した白菜のコンビがたまりません。みそや砂糖などの甘辛い調味料に、たっぷりのショウガ汁をプラスするのがおいしさの秘訣。爽やかな風味が全体を引き締め、食べやすさもアップします。ニンジンで色味を加えるアレンジも◎です。
■カサが減ってたっぷり食べられる！白菜炒めで大量消費
和洋中どの味付けにも合う白菜炒めは、大量消費にぴったりの料理です。炒めるとカサが減るため、食物繊維や栄養を無理なくたっぷり摂れます。
芯と葉を時間差で炒める、調味料を濃いめにするなど、ちょっとしたコツで白菜ならではの魅力を最大限に引き出しましょう。ぜひ、ご紹介した人気レシピで白菜を使い切ってくださいね。
(ともみ)
今回は、和風から中華、洋風まで、白菜の人気レシピランキングTOP7をご紹介します。毎日のおかずやお弁当にもぜひ活躍させてくださいね。
【No.1】ご飯が止まらない！ 簡単ピリ辛麻婆白菜
堂々1位にランクインしたのは、コク深い赤みそが決め手の麻婆白菜。あんかけ仕立てにすれば、白菜に含まれるビタミンCやカリウムなどの栄養を余すことなく摂取できますよ。白菜は芯と葉を時間差で炒めると、シャキシャキとした食感の良い仕上がりに。
ご飯が止まらない！簡単ピリ辛麻婆白菜
【材料】（2人分）
白菜 1/8個(250g)
豚ひき肉 100g
白ネギ(みじん切り) 5cm
ショウガ(みじん切り) 小さじ 1/2
ニンニク(みじん切り) 小さじ 1/2
豆板醤 小さじ 1/2
<スープ>
水 200ml
顆粒中華スープの素 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 2
オイスターソース 小さじ 2
赤みそ 小さじ 2
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1
水 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 1
【下準備】
1、白菜は葉と芯に切り分ける。葉はザク切りにし、芯は幅1cmに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガ、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたら豆板醤、豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。
2、白菜の芯を加え、しんなりするまで炒め、白菜の葉、＜スープ＞を加えて白菜がしんなりするまで煮込む。
3、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら器によそう。
【材料】（2人分）
白菜 1/8個(250g)
豚ひき肉 100g
白ネギ(みじん切り) 5cm
ショウガ(みじん切り) 小さじ 1/2
ニンニク(みじん切り) 小さじ 1/2
豆板醤 小さじ 1/2
<スープ>
水 200ml
顆粒中華スープの素 小さじ 1.5
しょうゆ 小さじ 2
オイスターソース 小さじ 2
赤みそ 小さじ 2
<水溶き片栗>
片栗粉 大さじ 1
水 大さじ 2
ゴマ油 小さじ 1
【下準備】
1、白菜は葉と芯に切り分ける。葉はザク切りにし、芯は幅1cmに切る。＜スープ＞、＜水溶き片栗＞の材料をそれぞれ混ぜ合わせる。
【作り方】
1、フライパンにゴマ油、白ネギ、ショウガ、ニンニクを弱火で熱し、香りがたってきたら豆板醤、豚ひき肉を加え、ポロポロになるまで炒め合わせる。
2、白菜の芯を加え、しんなりするまで炒め、白菜の葉、＜スープ＞を加えて白菜がしんなりするまで煮込む。
3、＜水溶き片栗＞をまわし入れ、トロミがついたら器によそう。
【No.2】白菜の甘酢炒め
冷蔵庫にある食材でパパッと作りたいときにおすすめ。白菜を大量消費したい日に最適です。さっぱりとした酢じょうゆに、赤唐辛子が風味豊かなアクセント。エノキやニンジン、玉ネギなどを加えて彩り豊かな具だくさんにしても絶品です。
【No.3】ガーリック好き必見 絶品！ 白菜のにんにくバター焼き
和食や中華のイメージのある白菜ですが、洋風の味付けにもよく合いますよ。ニンニクの香りとバターのコクが、淡泊な白菜の旨みを格上げ。隠し味のしょうゆが風味をアップします。ごはんはもちろん、芳醇なワインのおともにもぴったりです。
【No.4】白菜のアンチョビ炒め
風味の強いアンチョビの魚介の旨みと、炒めることで引き出される白菜の甘みが絶妙な一品です。シンプルながらやみつきになる味わいで、箸が止まりません。白菜は少し焦げ目がつく程度まで炒めるのが、香ばしく仕上げるポイントです。
【No.5】白菜の塩昆布炒め
5位にランクインしたのは、忙しい日にもうれしい10分で完成するスピードレシピ。塩昆布で味付けするため、ほかの調味料はほぼ不要です。少量の塩を振って炒めると、白菜の水分が出て旨みがギュッと凝縮。白いりごまを散らすと、香ばしさが加わります。
【No.6】白菜と鶏肉のサッと炒め
白菜はくせがなく、肉、魚、どんな野菜とも合わせやすいのが魅力。こちらは、一皿でたんぱく質と野菜がバランス良く摂れる炒めものです。野菜を炒めると水分が出るので、調味料はやや濃いめにすることで味がぼやけるのを防げます。
【No.7】白菜と厚揚げのみそ炒め
やわらかな厚揚げと甘みが増した白菜のコンビがたまりません。みそや砂糖などの甘辛い調味料に、たっぷりのショウガ汁をプラスするのがおいしさの秘訣。爽やかな風味が全体を引き締め、食べやすさもアップします。ニンジンで色味を加えるアレンジも◎です。
■カサが減ってたっぷり食べられる！白菜炒めで大量消費
和洋中どの味付けにも合う白菜炒めは、大量消費にぴったりの料理です。炒めるとカサが減るため、食物繊維や栄養を無理なくたっぷり摂れます。
芯と葉を時間差で炒める、調味料を濃いめにするなど、ちょっとしたコツで白菜ならではの魅力を最大限に引き出しましょう。ぜひ、ご紹介した人気レシピで白菜を使い切ってくださいね。
(ともみ)