◆第５６回日本少年野球春季全国大会・茨城県支部予選 ▽準々決勝 つくば学園ボーイズ８―１常総ボーイズ＝５回コールド＝（１０月１９日・晴天スタジアム美浦）

来年３月開催の第５６回春季全国大会の支部予選が各地で行われた。茨城県支部では、つくば学園ボーイズが飯村ツインズの活躍などでコールド発進。東日本選抜大会準々決勝で松戸中央ボーイズ（千葉）に惜敗した江戸崎ボーイズは２年ぶり出場に向け勝利した。

※ ※ ※

つくば学園は双子の飯村兄弟の活躍などで準決勝に進出した。５回、敵失で加点し３点リードの無死一、三塁の好機に山田征紀監督（６１）が「チームのムードメーカー」と評する弟・陽太（２年）が代打出場でセンターへ犠飛。「いつでも出られるように準備してました。打撃には自信がある」と満面の笑み。

この一打で勢いづき１死満塁から代打・廣田璃空（２年）の２点打。最後は初回に犠飛を放った兄・順太（２年）が中犠飛を放ちコールド勝ちを決めた。ツインズで３本の犠飛。笑顔の陽太に対し、順太は２打点の活躍にも「本当はヒットが打ちたかった。結果には満足していません」と浮かれていない。

「スタメン、控えを問わず、与えられた役割を全員がこなしたことで勝てた」と指揮官はチーム全員の勝利を強調。準決勝の江戸崎戦は「思いっきりやるだけです」と全力で挑む。