１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手を掛けたブルージェイズのシュナイダー監督が３０日（日本時間３１日）、第６戦の前日会見に臨んだ。世界一に向けた確認事項について問われると、指揮官は「正直に言って、多くはない。明日、彼が快適で自信を持ってプレーできるかを確認するだけ。１打席だけでなく、試合に入り込み、競り合う準備ができているかどうか。これまでに身体的にはすべての課題をクリアしているので、あとは明日の様子次第だ」と自信をのぞかせた。

前日に敵地で行われた第５戦は完勝で王手を掛けた。初回先頭、シュナイダーがプレーボール直後の１球目を左越えに運ぶと、２番ゲレロは２球目を振り抜いて続けて左越えソロ。わずか３球で２点を奪取。ＷＳ史上初となる初回先頭打者からの２連続本塁打となった。投げては、９月にメジャーデビューしたばかりの２２歳イエサベージが、新人ではＷＳ史上最多の１２三振を奪う圧巻の投球を披露。無四球で先発全員から奪三振で、初回２死からはベッツ、フリーマンら５者連続三振を奪った。

トロントに戻り、翌日から第６、７戦に挑む。指揮官は「最高の気分だよ。待ちきれない。ここに戻って自分のベッドで眠れるのもうれしい。どんな雰囲気になるのか、楽しみ。もうワクワクが止まらない。今すぐ試合が始まってほしいくらいだ」と、話した。