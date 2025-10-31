¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ä¹ë²÷¤Ê¥É¥ä´é ½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¡¢ÃíÌÜÁª¼ê¤¬£±Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò·è¤á¤¿Ä¾¸å¤Ë¶Ã¤¤ÎÉ½¾ð
¡ÚSV¥ê¡¼¥°¡Û¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï© 3¡¼0 ¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¡Ê10·î25Æü¡¦½÷»ÒÂè3Àá¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¡É¤¸¤ã¤Ê¤¤¶Ã¤¤Î¥É¥ä´é
¡¡½÷»Ò¥Ð¥ì¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ëÃíÌÜÁª¼ê¤Î¡È¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡É¥É¥ä´é¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¤Î½÷»ÒÂè3Àá¤Ç¡¢¥ô¥£¥¯¥È¥ê¡¼¥ÊÉ±Ï©¤Ï¥¢¥é¥ó¥Þ¡¼¥ì»³·Á¤ÈÂÐÀï¡£Âè1¥»¥Ã¥È¤ò16¡¼12¤È¥ê¡¼¥É¤·¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢¿·²ÃÆþ¤ÎÌîÃæÎÜ°á¤¬Ì¥¤»¤¿¡£
¡¡É±Ï©¤Î¥µ¡¼¥Ö¤«¤é¥é¥ê¡¼¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢A»³·Á¤Ï¥»¥Ã¥¿¡¼¤ÎÀÖÀ±¼·À±¤È¥¤¥ó¥Ç¥£¥°¥¦¥§ÀéÁÛÌ´¡¦¥·¥ó¥Ç¥£¤È¤ÎÏ¢·¸¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥Ö¥í¡¼¥É¹¶·â¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÁÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡A»³·Á¤ÎÁÇÁá¤¤¹¶·â¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÊÉ¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬ÌîÃæ¤À¡£Åª³Î¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤ÇÁê¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢´°àú¤Ê1Ëç¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¹¥¼éÈ÷¤«¤é¤ÎÆÀÅÀ¤ËÌîÃæ¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Æ´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÉ±Ï©¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÌîÃæ¤Ï¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿5·î¤Î¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ²ñ¸«¤Ç¡¢8¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ØCUTIE STREET¡Ù¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤À¤á¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ò¤Ê¤¾¤Ã¤¿°§»¢¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÌîÃæ¤Ï¿·Å·ÃÏ¤Ç¤âÆüËÜÂåÉ½¤ËÁê±þ¤·¤¤³èÌö¤òÈäÏª¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢25Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤Ï¥Ö¥í¥Ã¥¯4ËÜ¤ò´Þ¤à¥Á¡¼¥à¥È¥Ã¥×¤Î23ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£ÍâÆü¤Î»î¹ç¤Ç¤âÂ¿¤¯¤ÎÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤Ç¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Áá¤¯¤â¥Á¡¼¥à¤Î´é¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÂç³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢É±Ï©¤Ï25Æü¤È26Æü¤Î¤É¤Á¤é¤Î»î¹ç¤â¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È3¡¼0¤Î¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£¡ÊABEMA de J SPORTS¡¿SV¥ê¡¼¥°¡Ë