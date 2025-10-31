ÃæÂ¼Áó¡¢½é¤Î¾®³Ø¹»¶µ»ÕÌò¤Ï¡Ö¿·Á¯¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¡×¡¡¡È¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈÀî±ÉÍûÆà¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¶âÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¥Þ¥ßー¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¤ÎÃæÂ¼Áó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¥³¥á¥ó¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦µÓËÜ²È¤ÎÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTBS NEXT WRITERS CHALLENGE¡×¤ÎÂè1²ó¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿±àÂ¼»°¤Î¡Ø¥Õ¥§¥¤¥¯¡¦¥Þ¥ßー¡Ù¤ò¥É¥é¥Þ²½¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥êー¥¯¥é¥¤¥à¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£ÀµÈ¿ÂÐ¤Î¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿2¿Í¤Î½÷À¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤Î¤¿¤á¤Ë¡ÈÊì¿Æ¤Î¤Ê¤ê¤¹¤Þ¤·¡É¤È¤¤¤¦¶ØÃÇ¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤Ö¡£
¡¡W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÇÈÎÜ¤ÈÀî±É¤Î¤Û¤«¡¢¸þ°æ¹¯Æó¡ÊSnow Man¡Ë¡¢ÃæÂ¼Áó¡¢ÃÓÂ¼ÊËºÌ¡¢ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡¢³Þ¾¾¾¡¢ÌîÏ¤²ÂÂå¡¢¶¶ËÜ¥Þ¥Ê¥ß¡¢ÃæÅÄ¥¯¥ë¥ß¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢çý³¤·Ã¤Î°ì¿ÍÌ¼¡¦¤¤¤í¤Ï¡ÊÃÓÂ¼ÊËºÌ¡Ë¤¬ÄÌ¤¦¡¢Ì¾Ìç»äÎ©¡¦ÌøÏÂ³Ø±à¾®³Ø¹»¤Î¶µ»Õ¡¦º´¡¹ÌÚÃÒÌé¡£ÃÒÌé¤Ï¡¢·°¡ÊÇÈÎÜ¡Ë¤ÎÃæ³Ø»þÂå¤Î²ÈÄí¶µ»Õ¤Ç¤¢¤ê¡¢·°¤Î½éÎø¤ÎÁê¼ê¡£°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖRAINBOWLAB¡×¤¬Å¸³«¤¹¤ë¾¦ÉÊ¡¦¡ÈÆú½Á¡É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢Æú½Á´ú´ÏÅ¹¡ÖItteki¡×¤Ççý³¤·Ã¡ÊÀî±ÉÍûÆà¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¨¥ë¡×¤È¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Ç¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÒÌé¤Ï¡¢·°¤¬½ñ¤¤¤¿ÊÝ¸î¼ÔÌÌÃÌµÏ¿É¼¤ÎÉ®À×¤È»ùÆ¸Ä´ººÉ¼¤ÎÉ®À×¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ëçý³¤·Ã¤¬¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤¿¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¹ー¥Ñー¡Ö·Ã²°¡×¤Î¡Ö·Ã¡×¤Î»ú¤ò¸«¤Æ¡¢»ùÆ¸Ä´ººÉ¼¤ÎÉ®À×¤È¤ÎÎà»÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¡£
¡¡½é¤Î¾®³Ø¹»¶µ»ÕÌò¤òÌ³¤á¤ëÃæÂ¼¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖËÜÅö¤Î¾®³Ø¹»¤µ¤Ê¤¬¤é¤Ë¡¢¥ï¥¤¥ï¥¤¤È¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£¶µÃÅ¤ËÎ©¤Ä¼«Ê¬¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¤â¿·Á¯¤Ç¡¢ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£»£±Æ¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬µ¯¤³¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÏËÜÈÖ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ª¼Çµï¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È½¸Ãæ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢Ç¯ÎðÅª¤ËÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¦¤³¤È¤â¤ä¤ê¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î»Ñ¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤«¤é»É·ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡°ÊÁ°¤Ï¡ÈÃÒÌé¤È¤Ï¶¦ÄÌÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¡É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÃæÂ¼¡£»£±Æ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤â¡Ö¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤êÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÏÃ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¿¤À¡¢ÇÈÎÜ¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡¢ÌøÏÂ³Ø±à¤Ç²ñ¤¦·°¤µ¤ó¤ä¡¢Àî±É¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¡¢¡ØItteki¡Ù¤Ç²ñ¤¦¡È¤Þ¤ß¤¨¤ë¡É¤µ¤ó¤ÈÀÜ¤¹¤ë¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¾Ð´é¤¬¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¾õÂÖ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÉôÊ¬¤Ï¼«Ê¬¤ÈÄÌ¤¸¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÂ¿¾¯¤ÎÊÑ²½¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢ÃÒÌé¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤À¤±¤¬´¶¤¸¤ë¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï»÷¤Æ¤¤¤ë¡É¤È¤âÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÃæÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡È¾®¤µ¤Ê¹¬¤»¡É¤Ï¡¢¡Ö¥µ¥Ö¥¹¥¯¡Ê¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤Ç¹¥¤¤ÊºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤³¤È¡×¡£Â¿Ë»¤ÊÃæÂ¼¤ÏºîÉÊ¤ÎÂæËÜ¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡ÊÂæËÜ¤ò¡Ë¡ÈÆÉ¤Þ¤Ê¤¤»þ´Ö¡É¤¬¡¢¤Ä¤«¤Î´Ö¤ÎµÙÂ©»þ´Ö¤ÇËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤µ¤µ¤ä¤«¤Ê¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡»£±Æ¸½¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÇ¯Îð¤¬¶á¤¤Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢ÏÂ¤ä¤«¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¶¦±é¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯ÏÃ¤»¤ëÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆÃ¤ËÇÈÎÜ¤È¤Ï10Âå¤Îº¢¤«¤é¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡Ö¿®Íê´Ø·¸¤Î¾å¤ÇÄ©¤á¤Æ¤¤¤ë´¶³Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÇÈÎÜ¤ÈW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÀî±É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÉáÃÊ¤«¤éÌµ¼Ùµ¤¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¼Çµï¤Ç¤Ï¡¢»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Ê¤¬¤é²ñ¼Ò¤â»Ù¤¨¤ë¼ÒÄ¹¤È¤¤¤¦¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÌò¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÐÖµ¤·¤¿»þ¤Ë¤½¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¾Î»¿¡£
¡¡¤¤¤í¤Ï¤Î¡È¥Ë¥»¥Ñ¥Ñ¡É¤È¤·¤ÆÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¡¢¹õÌÚÎµÇÏÌò¤Î¸þ°æ¹¯Æó¤Ï¡Ö¤¤¤ë¤È¡¢»£±Æ¸½¾ì¤¬°ìµ¤¤ËÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¤¤í¤ÏÌò¤ÎÃÓÂ¼¤È¤Ï¡¢Í·¤Ö¤è¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤ÎÊý¤¬Â¿¤¯¡ÖËÍ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÈÀèÀ¸¡É¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤ÆÀÜ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î´¶¤¸¤âÌò¤Î´Ø·¸À¤Ë¶á¤¯¤Æ¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤µ÷Î¥´¶¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Âè4ÏÃ¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÂè1～3ÏÃ¤ÇÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ÃÒÌé¤Î¡È¥â¥ä¥â¥ä¡É¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¿¤Á¤¬¡¢Âè4ÏÃ¤Ç¾¯¤·¤º¤ÄÀþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤Ê¤ê¤ËÌäÂê¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¯²ó¤Ç¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½é¤ÎÂç¤¤Ê»³¾ì¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
