ワキガ or 多汗症、どうやって判断する? 症状の違いや診断基準を医師が解説!

脇の下のトラブルとして多くの人が悩んでいる「ワキガ」と「多汗症」。一体、どのような違いがあるのか、正しく理解していますか？ 適切に治療するには症状を正しく理解することが必要です。「秋葉原フロンティアクリニック」の鴫原先生に詳しく教えていただきました。

監修医師：

鴫原 康（秋葉原フロンティアクリニック）

昭和63年東北大学医学部卒業。東北大学形成外科、仙台医療センター形成外科、米国メイヨークリニック、東北大学大学院医療管理学分野、東北医科薬科大学臨床准教授などを経て現職。医学博士、日本形成外科学会認定専門医、日本美容皮膚科学会正会員、日本医師会認定産業医。

編集部

ワキガも多汗症も、どちらも脇の下のトラブルですが、症状が違うのですね。

鴫原先生

はい。厳密に言うと、ワキガと多汗症では仕組みが異なります。ワキガはアポクリン腺から出る汗が菌などと結びついてにおいを発します。しかし、多汗症の場合には、エクリン腺から大量の汗が出ます。

編集部

アポクリン腺とエクリン腺には、どのような違いがあるのですか？

鴫原先生

人間の汗腺にはアポクリン腺とエクリン腺の2種類があり、エクリン腺はほぼ全身に存在し、気温や精神的な緊張によって汗をかきます。その一方、アポクリン腺は主に脇の下にあり、性ホルモンの影響などで分泌が盛んになります。

編集部

エクリン腺から出る汗には、においはないのですか？

鴫原先生

はい。エクリン腺から出る汗はサラサラしており、基本的に無臭です。ただし、時間が経過すると汗臭くなっていきます。エクリン腺から出る汗がにおうのか、それともアポクリン腺から出る汗がにおうのかは、においの出る場所を探してみるといいと思います。もし、脇からにおうならアポクリン腺、全身からにおうならエクリン腺から汗をかいていると判断していいでしょう。

編集部

ワキガと多汗症は、どのようにして診断するのですか？

鴫原先生

まずは問診により、どのようなときに汗をかくか、どんなときに症状が気になるかなどを詳しく確認します。また、医師がワキや汗の状態を目で確認する視診もおこないます。加えて、多汗症の重症度を調べるために、発汗量の測定をおこなうこともあります。ワキガの場合は、自覚症状がないことも多いので、脇にガーゼを挟んでいただいてにおいを確認するなど、他覚症状によって診断することもあります。

※この記事はMedical DOCにて＜脇の下のトラブル「ワキガ」と「多汗症」どっち? 診断基準や対処法を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。