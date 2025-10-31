超特急、ライブ＆ドキュメンタリー映画予告映像公開！「喜んだ8号車の顔が見たいから」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

超特急の初となるライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日全国公開）より、予告編と新規場面写真が解禁された。

■超特急のファン＝8号車への想いが詰まった予告編

2025年6月から8月に行われた超特急史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』。東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員し、2025年の夏を熱狂の渦に巻き込んだ、同ツアーの裏側に密着。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉え『超特急 The Movie RE:VE』としてスクリーンに蘇る。

映画のために行ったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないような超特急の素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる珠玉の一作に仕上がっている。

今回解禁となった予告編は、「盛り上がりに来てますかー！」と8号車への呼びかけから始まる。彼らの圧倒的なライブパフォーマンスとともに、ライブへの想い・こだわりについて、本人たちの言葉で紡がれている。

そしてラスト、彼らが「もっと素晴らしい景色を見せます！」「喜んだ8号車の顔が見たいから」「小さな幸せを作ってあげたいという約束をしたいですね」といった、8号車への感謝、そして“約束”が語られる。さらなる高みを目指す超特急、彼らの勢いは止まらない。

■映画情報

『超特急 The Movie RE:VE』

11月7日（金）より全国公開

監督：JISOO LIM、YOONDONG OH

出演：超特急

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

(C)2025, 株式会社SDR ＆ CJ 4DPLEX Japan

■関連リンク

映画『超特急 The Movie RE:VE』作品サイト

bullettrain-themovie.jp

超特急 OFFICIAL SITE

https://bullettrain.jp

■【画像】映画場面写真