2025年最も注目すべきガジェットといえば、スマートグラスではないでしょうか。薄いスマホも注目を集めていますが、スマートグラスの来るぞ来るぞ、ここから盛り上がるぞのワクワク勝ち。Metaは自社初となるディスプレイ搭載Ray-Ban Displayをリリース。SamsungもGalaxy XRをついにリリース。Appleも、ヘッドセットをさておきスマートグラスの開発を急いでいるといいます。

スマートグラスの急成長でプレッシャーがかかるのがウェアラブル端末。スマートグラスの操作補佐としていろいろな使い方が期待されます。

Metaはリストバンド

Image: James Pero / Gizmodo US

Meta Ray-Ban Displayで最も画期的なのは、ディスプレイを搭載したことだけではありません。スマートグラスと一緒に使えるリストバンド「Neural Band」を出したのです。

EMG（筋電図）バンドになっており、腕や指の電気信号を読み取り、スマートグラスに送信することができます。これが、手を握ってスマートグラスのUIをカーソルのように動かしたり、親指と人差し指でつまみクリックしたりする操作を可能にしています。

スマートリングの活用

編注：この写真は指輪の装着位置が逆になっています。 Image: Raymond Wong / Gizmodo US

同じくディスプレイ搭載、ゴツめのARスマートグラスInmo Air 3は、スマートリングが付属しています。Bluetoothでスマートグラスと連携し、指輪の表面にあるタッチ式パネルで操作が可能。

また、東京大学工学研究科のチームは、超低電力で動く指輪型無線マウス「picoRing」を開発。リストバンドやスマートグラスと一緒に利用可能だ。

「スマートグラスと何か」が進化中

スマートグラスの広がりで明らかなのは、その操作をグラスだけで完結しようとは思っていないこと。指輪やリストバンドなど、ジェスチャーを上手く取り入れるため、プラスアルファでガジェットを併用していくつもりなのです。

Metaは初となるスマートウォッチを開発中と噂されています。もし、Metaがスマートグラスを出していなかったら「ふーーーん」で終わる話ですが、Meta Ray-Banグラスの存在によって俄然面白くなっています。このタイミングならスマートグラスとの連携の可能性が高い。どう絡むのか、どう使うのかに期待大です。

もちろん、AppleのVision Proのように、指をつまみ、手を仰ぐだけで操作できるならこれ以上に簡単で直感的で魔法みたいなことはありません。が、それをもう少し安価で手軽に楽しむために、しばらくはいろんなウェアラブルが頑張ることになりそうです。