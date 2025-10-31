½à¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÆüËÜÂåÉ½¤ä¥ß¥¹ÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¤â¡Ä2025 ¿·¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¡Ö¶â¤ÎÍñ£¶¿Í¡×¤Î¡í´üÂÔÃÍ¡í
´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á
¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤Ë¿·¿Í½÷»Ò¥¢¥Ê¤¬Æþ¼Ò¤·¤ÆÈ¾Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£º£Ç¯¤Ï£Ô£Â£Ó¤¬¿·¿Í¤òºÎ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î·èÃÇ¤ò²¼¤·¤¿¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤¬¡ÖËºî¤ÎÇ¯¡×¤È¸ý¤òÂ·¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿·ÀïÎÏ¤¿¤Á¤ÏÁá¡¹¤ËÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤ÆÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦¿åËÎËãÈþ¥¢¥Ê¡Ê38¡Ë¤ä¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¦¹âÅçºÌ¥¢¥Ê¡Ê46¡Ë¤ËÂ³¤¯¥¹¥¿¡¼¤Ï½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤«¡£
¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×£¶¿Í¤Î¤Ê¤«¤ÇºÇ¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Îã·Æ£ÍÛ(¤è¤¦)¥¢¥Ê¡Ê23¡Ë¤À¡£¥Æ¥ì¥Ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤ÎÉ°»³¼îÈþ»á¤¬Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡¢£Â£Ó¥Õ¥¸¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø½µ´©¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó£Ó¡Ù¤Ç¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÌÄ¤êÊªÆþ¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Ç¤¹¡££··î¤«¤é¡Ø¥â¥ä¥â¥ä¤µ¤Þ¤¡¡Á¤º£²¡Ù¤Î£µÂåÌÜ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë½¢Ç¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¾ËãÍý»Ò¥¢¥Ê¡Ê47¡Ë¤äÅÄÃæÆ·¥¢¥Ê¡Ê29¡Ë¤éÎòÂå¥¨¡¼¥¹¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¿¥Æ¥ìÅì¤ÎÅÐÎµÌç¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë£±Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Î¡Ø¥â¥ä¤µ¤Þ¡Ù¤Ç¤Ï¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥é¥Ã¥°¤ËÄ©Àï¡£Á´ÎÏ¼ÀÁö¤òÈäÏª¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¡Ø¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤Î¥ï¥ó¥«¥Ã¥Èµª¹Ô£²¡Ù¤Ëã·Æ£ÈôÄ»¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥«¥ê¥º¥à¤ÎÄã¤á¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¥È¡¼¥ó¤Ç¥ß¥¹¤Ê¤¯¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¡£´ËµÞ¼«ºß¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¡¢¿·¿ÍÎ¥¤ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤Îã·Æ£¥¢¥Ê¤ÈÆ±¤¸¤¯³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤¬¡¢Æü¥Æ¥ì¤Î¸Þ½½Íò¤Ë¤¤¤«¥¢¥Ê¡Ê22¡Ë¤À¡£
¡Ö´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¡Ê30¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¿¼Ìë¤Î¥¢¥á¥Õ¥È¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¤Î£Î£Æ£Ì¶æ³ÚÉô¡Ù¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¥×¥íÌîµå¤Î»Ïµå¼°¤ËÄ©Àï¤·¤¿ºÝ¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤¬ÊÑ¤À¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡Ø¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡Ù¤ÎÆó¿Í¤Ë¡¢¡ØËÜµ¤¤Î¿Í¤ò¾Ð¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¿©¤Ã¤Æ¤«¤«¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤À³Ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó·Ý¿Í¤ä£Í£Ã¤Î²£¤Ç»Ê²ñ¤òÇ¤¤µ¤ì¤½¤¦¡×¡Ê½÷»Ò¥¢¥ÊÉ¾ÏÀ²È¡¦´Ý»³Âç¼¡Ïº»á¡Ë
ã·Æ£¥¢¥Ê¤ä¸Þ½½Íò¥¢¥Ê¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¥Æ¥ì¥ÓÏª½Ð¤³¤½¾¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿·¿Í¤¿¤Á¤â´üÂÔÃÍ¤¬¹â¤¤¡£
¡ÖµÜËÜÌ´Íå(¤¤¤Õ¤é)¥¢¥Ê¡Ê22¡Ë¤â¡Ø¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥©¡¼¥¹¥¹¥×¥é¥¦¥È¡Ù¤Ç³ØÀ¸¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡í¥»¥ß¥×¥í¡í¡£³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¾ì¿ô¤òÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
±ºÎÓÑÛ¥¢¥Ê¡Ê23¡Ë¤Ï¸ì³Ø¤¬´®Ç½¡£Ã´Åö¤¹¤ë¡ØÂç²¼ÍÆ»Ò¥ï¥¤¥É¡ª¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¹¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ê¡¦¥Ç¡¦¥¢¥ë¥Þ¥¹¡Ê37¡Ë¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ËÄ©¤ß¡¢¸«»ö¤Ë¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¥¡¼¶ÉÊÔÀ®Ã´Åö¼Ô¡Ë
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥¢¥Ê¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥Õ¥¸¤Ë¤Ï¡¢µ±¤«¤·¤¤Èþ¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤ÄÆó¿Í¤Î¥Û¡¼¥×¤¬Æþ¼Ò¤·¤¿¡£
¡ÖµÈ²¬·ÃËã(¤¨¤Þ)¥¢¥Ê¡Ê23¡Ë¤Ï¡¢¡Ø¥ß¥¹ÆüËÜ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È2023¡Ù¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£173Ñ¤ÎÄ¹¿È¤Ç¡¢¥â¥Ç¥ë¤ä½÷Í¥¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤âÂ½¿§¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î»ý¤Á¼ç¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡Ø¤¹¤Ý¤ë¤È¡ª¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÇ¯¤Î¥Õ¥¸¤Ïº´µ×´Ö¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¡Ê27¡Ë¤Î¤è¤¦¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤«¤é¥¨¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢µÈ²¬¥¢¥Ê¤â¤½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÀõÁÒÈþ²¸(¤ß¤ª¤ó)¥¢¥Ê¡Ê22¡Ë¤Ï¡Ø¥ß¥¹¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó2023¡Ù¤Î½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¡£È®Ñï¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Ç¤¹¡£ÁáÂ®¡¢¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ëµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡££×¥ß¥¹Æó¿Í¤¬¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤«¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦´Ý»³»á¡Ë
¼¡À¤Âå¥¨¡¼¥¹¤¿¤Á¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
