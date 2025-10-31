2022年（令4）の秋だった。巨人、日本ハム、ヤクルトで活躍した角盈男が「こんな話があるんだけど、やらない？」と持ってきてくれたのが、山岸ロジスターズの監督だった。

静岡県島田市に本社がある山岸運送グループが17年に創設したクラブチーム。返事をする前に、その年の最後の試合を島田球場まで見に行った。

正直な感想としては、独立リーグのBCリーグの方が上。プロに入れない。社会人も呼んでくれない。独立リーグを受けたけど、落ちた。それでも好きな野球を続けたい。そんな選手が集まっていた。山岸一弥社長から「時間がかかってもいいから強くしてください」と言われ、お世話になることにした。

23年1月から3年契約。負けるのは好きじゃない。やるからには、勝ちたい。1年目からけっこう厳しくやった。

目指すは都市対抗。まずは東海地区1次静岡県予選だ。1回戦でヤマハ発動機野球部を7―0、準決勝で静岡硬式野球倶楽部を6―2、決勝で浜松ケイ・スポーツBCを9―2で破って優勝。「山岸ロジスターズ」のロゴが入ったチームバスを初めて東海地区2次予選が行われる愛知県岡崎市まで走らせた。

愛知、岐阜、三重、静岡の4県から14チームが参加する2次予選。企業チームの強豪がひしめき合って代表6枠を争う。厳しいのは覚悟していた。

第1代表決定トーナメントは1回戦で王子に1―13で7回コールド負け。第3代表決定の敗者復活トーナメントはジェイプロジェクトに1―5で敗れた。24年も2次予選に進んだが、それぞれ西濃運輸に0―4、JR東海に2―11。力の差を思い知らされた。

現在20人弱の選手は全員が山岸運送グループの社員。大型トラックのドライバーや荷物の積み降ろしをするフォークリフトの運転手、事務職員もいる。「仕事100％」が大前提。まともな練習は水曜と金曜の午後4時からと土日しかできない。

今年は1次静岡県予選の1回戦で浜松ケイ・スポーツBCに1―14で5回コールド負けを喫した。今年いっぱいで契約期間終了。それでも山岸社長は「もっとやってください。1年とは言わず、あと2年…」と言ってくれている。

自分の体力と相談しなきゃいけないが、やらせてもらう以上は都市対抗を目指したい。全日本クラブ野球選手権にも出たい。力の差は歴然としていても、何が起こるか分からないのが野球。ひた向きにやっていれば、ひょっとしたら…はある。

今は弱いけど、選手はみんな人間的にいいヤツばかり。彼らと一緒に都市対抗へ行きたい。70歳でそんな夢が見られることを幸せに思う。

あっという間の1カ月。お付き合いいただき、ありがとうございました。＝終わり＝ （構成・永瀬 郷太郎）

◇平野 謙（ひらの・けん）1955年（昭30）6月20日生まれ、名古屋市出身の70歳。名古屋商大から77年ドラフト外で中日入団。88年に西武、94年にロッテ移籍。右投げ両打ち。俊足強肩の外野手として活躍する。ゴールデングラブ賞9回。盗塁王1回。歴代2位の通算451犠打。引退後はロッテ、日本ハム、中日、社会人、独立リーグなどで指導を続ける。現在はクラブチーム、山岸ロジスターズ監督。