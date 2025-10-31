ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）に第6戦が行われる。ブルージェイズのシュナイダー監督は30日（同31日）、本拠トロントのロジャーズ・センターで会見した。

ブルージェイズは第3戦でドジャースの大谷翔平投手に2本塁打を含む4安打を許したが、第4、5戦はノーヒットに抑え込んだ。何がうまくいっているのか？と問われたシュナイダー監督は「単純に、コースを突けていること」と指摘。「彼は悪くない球も平気で二塁打やホームランにしてくるから、精度が大事なんだ。ここ2試合は球種や球速、コースをうまく変えて、違う見せ方ができている。常に彼の打順は意識しているけど、良い形で弱い打球を打たせられていると思う」と分析した。

第6戦のブルージェイズの先発投手は5年連続2桁勝利ガウスマン。第2戦では山本と白熱の投手戦を演じたが、7回に2本塁打を浴びて敗戦投手となった。山本との再戦についてシュナイダー監督は「最高の投げ合いになると思う。第2戦では山本が素晴らしかったから、ガウスマンの好投が少し目立たなかったけど、実際には互角だった。あれは昔ながらの投手戦って感じだった」とエース右腕に期待を寄せ、「彼なら大舞台でもやってくれる。ポストシーズンでもレギュラーシーズンでも常に安定してるし、彼にボールを託すのが楽しみだ」と信頼感を語った。

第3戦で右脇腹を痛めた不動の1番スプリンガーは2試合続けて出番がなかった。指揮官は「たぶん出すこともできたけど、チームと本人のために何がベストかを考えた。出場準備はできていたけど、起用せずに済んだのは良かった」と話し、「2日余分に休めたし、明日には準備万端でいけるはずだ。フィジカル面ではすべてクリアしているから、あとは明日の感触次第だな」と起用を示唆。本拠で世界一を決める可能性を問われ、「明日、この球場がどんな雰囲気になるか、今からワクワクしてる。ここでのファンの盛り上がり方は本当に凄い。チーム全員が楽しみにしてる。今すぐ試合を始めたいくらいだ」と待ち切れない様子をうかがわせた。