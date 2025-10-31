『超特急 The Movie RE:VE』本編映像初解禁の予告編公開 感動と興奮がよみがえる「もっと素晴らしい景色を」
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（11月7日公開）の本編映像初解禁となる予告編が公開。また、併せて新場面写真3点も解禁された。
【動画】あの感動と興奮がよみがえる…本編映像初解禁予告
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
今回、解禁となった予告編では、「盛り上がりに来てますかー！」と8号車（※ファンの総称）への呼びかけから始まる。圧倒的なライブ・パフォーマンスと共に、ライブへの想い・こだわりについて、メンバーたちの言葉で紡がれている予告編となっている。そしてラスト、メンバーが「もっと素晴らしい景色を見せます！」「喜んだ8号車の顔が見たいから」「小さな幸せを作ってあげたいという約束をしたいですね」といった、8号車への感謝、そして“約束”が語られる。
さらに、本編よりライブシーンを切り取った場面写真3枚も解禁された。
