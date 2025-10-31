Aぇ! group佐野晶哉、80年代アイドル風撮影に挑戦 令和アイドルとの共通点は「ファンの方々が喜んでくれるために…」
5人組グループ・Aぇ! groupの佐野晶哉が、31日放送のフジテレビ系バラエティー『ザ・共通テン！』2時間スペシャル（後8：00）に出演する。テーマは、「80年代アイドル＆令和アイドル」。相田翔子、浅香唯、石井明美、薬丸裕英といった華やかな80年代アイドル代表が登場する今回、佐野は元日向坂46の渡邉美穂とともに令和アイドル代表として先輩アイドルたちのエピソードの数々に驚きながら、今のアイドルとの違いなどトークを繰り広げる。
【動画】かっこいい⋯！解禁された佐野晶哉が歌う『ジュゼッペのテーマ』
同番組は同じ趣味・嗜好（しこう）など、ある共通点を持つ芸能人の日常生活に密着し、徹底取材の末につかんだ“マネしたくなる最新情報”などを紹介する生態調査。グルメや美容、ショッピング、節約テクニックなど、各ジャンルを極めた「○○な人」たちが毎回登場し、MCのヒロミ、ホラン千秋、進行役のチョコレートプラネットとともに、ゲストの生態調査報告のVTRを見ながら、にぎやかにスタジオトークを繰り広げていく。
スタジオでは、80年代アイドルを取材してきたレジェンド情報通の山田美保子も登場。80年代の記事や数々の伝説は本当なのか、ウソなのか。令和の今、本人たちに直撃し大修正する。雑誌などの取材で言っていた好きな食べ物は本当なのか。当時の移動手段にヘリを使っていたのか。生放送を途中で抜け出したことがあるのか…など、あらゆる当時の伝説をひもといていく。
さらに、80年代に絶大な人気を誇り、海を越えアジアツアーまで敢行した「少女隊」を紹介するとともに、元少女隊の現在の生活にも密着。家族も登場し、当時のエピソードをまじえながら素顔に迫るほか、先輩たちからも現役アイドルとして活躍する佐野や渡邉へ、SNSとの向き合いについてなど質問も飛びだす。
また、薬丸が当時忙しい日々の中で“ごほうび飯”として食べていたという思い出の味「ビフテキ丼」も登場し、全員で試食しスタジオ中が大絶賛となる。
VTRでは、松本伊代のアニバーサリーライブに潜入し、ライブと親衛隊の様子を紹介。ライブ会場では、当時からのファンはもちろん、海外からのファンや20代のイマドキ女子まで、さまざまな年齢層の親衛隊を発見。ファンにとってアイドルを“推す”ことの楽しさ、親衛隊として活動することの意義や、松本にとっての親衛隊の存在など、インタビューをまじえて迫っていく。
ヒロミとチョコレートプラネットの2人は、80年代アイドルが大好きだという千秋を加え、80年代のレコードやグッズが所狭しと飾られた東京・練馬区江古田にある喫茶店へ。懐かしさあふれる店内で千秋は大興奮。80年代らしいドリンクを飲みながら、それぞれ好きだったアイドルや思い出トークに花を咲かせる。
続いて訪れたのは、80年代アイドルのプロマイドが入手できる1921年創業のマルベル堂。80年代のアイドルグッズといえばプロマイド。店内にはたくさんのプロマイドが並ぶが、写真スタジオでは80年代アイドルになりきって本格的な写真撮影をすることもできる。千秋とチョコレートプラネットが松田聖子やチェッカーズになりきって撮影すると、ヒロミもアイドルさながらのポーズでノリノリで撮影も…。気になる写真の仕上がりはスタジオで披露される。
さらにスタジオでは、佐野、渡邉、ホラン千秋も80年代アイドル風衣裳とメイクで80年代アイドルになりきり撮影。さすがの現役アイドル佐野は、完璧なポージングで80年代アイドルになりきり。渡邉はあこがれのセーラー服を、ホランは自慢の（!?）美脚をアピールした80年代風衣裳で撮影に挑んだ。
■佐野晶哉（Aぇ! group）
――80年代アイドルの方々のお話や映像で特に印象に残ったことはありますか？
印象に残っているのは、（薬丸さんから言われた）“『スシ食いねェ！』ばかりカバーするな”ですね（笑）。『Zokkon命』とか歌ったことがあって好きな曲ですし、他にもたくさん名曲があるので、語り継いでいかないとだなと思いました。80年代の先輩方のいろんな映像を見せてもらって、今の時代とはまた違ったキラメキがたくさんあってすてきだなと思いました。
――現役アイドルの佐野さんから見て80年代と今のアイドルで共通している部分はありましたか？
ブロマイドを撮るときに、ファンの方が喜ぶためにカメラ目線で撮ると仰っていましたが、“ファンの方々が喜んでくれるために”を一番に心がけるのは、今も一緒なのかなと思いました。
――見どころを教えてください。
80年代の歌は、歌詞が染みる！歌がうまい！先輩たちのお話をききながら、ちょっと萎縮している若手アイドルの様子を楽しんでご覧ください（笑）
