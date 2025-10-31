浜田雅功、北新地のおにぎり専門店で“レジェンド”元プロボクサーがサプライズ登場 世界王者3人集結
ダウンタウンの浜田雅功が11月1日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）でるブレイキン ダンサー・Shigekixと「伝説級チャンピオン・アスリートの行きつけグルメ」を巡る。
【番組カット】母校の体育館で卒アルを眺める浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き日本を代表するブレイキン ダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
Shigekixの「先輩チャンピオンからの刺激を受けて、アスリートとしてさらに成長したい！」という希望で、“プロ野球リーグ優勝 阪神タイガース・藤川球児監督”と“ボクシング元世界3階級制覇王者・長谷川穂積”伝説級チャンピオン・アスリートゆかりの地を巡る SP企画を届ける。
一行が訪れたのは、北新地にある、長谷川行きつけのおにぎり専門店。この店でおにぎりを握るのは、なんと元WBO世界ミニマム級王者。名物おにぎりを食べようとすると長谷川がサプライズ登場し、チャンピオンだらけの空間に。
世界王者3人がそろったところで、アスリートの本音を解き明かす「世界王者に聞く！質問コーナー」を実施。世界王者になれた転機、試合前の意外なルーティンなど、続々と飛び出すマル秘トークに浜田も衝撃を受ける。
【番組カット】母校の体育館で卒アルを眺める浜田雅功
浜田と相方、スタッフが五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は前回に引き続き日本を代表するブレイキン ダンサー・Shigekix。世界大会を史上最年少の18歳で優勝して以降、数々の大会を制し、2024年にはパリ五輪にも出場した。
一行が訪れたのは、北新地にある、長谷川行きつけのおにぎり専門店。この店でおにぎりを握るのは、なんと元WBO世界ミニマム級王者。名物おにぎりを食べようとすると長谷川がサプライズ登場し、チャンピオンだらけの空間に。
世界王者3人がそろったところで、アスリートの本音を解き明かす「世界王者に聞く！質問コーナー」を実施。世界王者になれた転機、試合前の意外なルーティンなど、続々と飛び出すマル秘トークに浜田も衝撃を受ける。