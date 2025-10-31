¡Ö¥Û¥ó¥À¤¬Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶ÉÕ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×°ìµó4Âæ¸ø³«¤µ¤ì¤¿±½¤Î¿·¥·¥ê¡¼¥º¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©¡¡¥Û¥ó¥À¡í¿·´ð½à¸¶ÉÕ¡íÂç²òË¶
ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¶¯²½¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ò¡¢¥Û¥ó¥À¤¬4¼Ö¼ïÆ±»þ¤ËÅêÆþ¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£ÆóÎØ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î¼ÂÎÏ¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤¿
50Õ¸¶ÉÕ¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¤Âå¸òÂå¨¡¨¡¡£¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤¬¼¡¤Î»þÂå¤ÎËë¤ò³«¤±¤ë¡£
¥Û¥ó¥À¤¬È¯É½²ñ¸«¤Ç¿·À©ÅÙÂÐ±þ¤Î4¥â¥Ç¥ë¤ò°ìµóÂç¸ø³«¡ª¡¡½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï¥Û¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¼ÒÄ¹¤ò¸½ÃÏ¤ÇÄ¾·â!
ÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¡¢EV²½¡¢¤½¤·¤Æ"À¸³è¤ÎÂ"¤ÎºÆÄêµÁ¨¡¨¡¡£ÊÑ³×´ü¤ò·Þ¤¨¤¿¥Ð¥¤¥¯»Ô¾ì¤ÎºÇÁ°Àþ¤ò¡¢¸½¾ì¤«¤éÅ°Äì¥ê¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥Û¥ó¥À¤Î¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤È¤½¤Î²Á³Ê
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö50Õ¸¶ÉÕ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤ÈÆóÎØ»Ô¾ì¤ÎÂçÅ¾´¹´ü
¥Û¥ó¥À¤¬Æ°¤¤¤¿¡ª
10·î16Æü¡¢ÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿ÊóÆ»¿Ø¸þ¤±È¯É½²ñ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤¬¿··¿¥Ð¥¤¥¯¡ÖLite¥·¥ê¡¼¥º¡×4¥â¥Ç¥ë¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£º£Ç¯4·î¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¿·¤·¤¤ÌÈµöÀ©ÅÙ¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¡¢½é¤ÎÀ½ÉÊ·²¤À¡£½¾Íè¤Î50Õ¸¶ÉÕ¤ËÂå¤ï¤ë¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤È¤Ï¡¢ÇÓµ¤ÎÌ125Õ°Ê²¼¤Ç¡¢½ÐÎÏ¤ò4.0¡¡kW¡Ê5.4ÇÏÎÏ¡Ë°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¡¢¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¿·À©ÅÙ¥Ð¥¤¥¯¤Î¤³¤È¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ï·ÚÆóÎØ¥µ¥¤¥º¤À¤¬¡¢Ë¡Åª¤Ë¤Ï"¸¶ÉÕ°ì¼ï"¤Ç¤¢¤ë¡£
È¯É½²ñ¤ÎÇ®µ¤¤Ï¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡£¸á¸å¤ÎÉô¤Ë»²²Ã¤·¤¿½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ë¡¢¥Û¥ó¥À´Ø·¸¼Ô¤¬¤³¤¦Ï³¤é¤¹¡£
¡Ö¸áÁ°¤ÎÉô¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤ä¿·Ê¹¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¿ô¤Ë¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ø¤Î¼Ò²ñÅª´Ø¿´¤Î¹â¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢11·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¿·¤¿¤ÊÇÓ¥¬¥¹µ¬À©¡£50Õ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ç´ð½à¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ä¤ÄºÎ»»¤ò¼è¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï50Õ°Ê²¼¤Î¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤òÀµ¼°¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£1958Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤ÆÄ¹Ç¯¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¤â¡¢¤Ä¤¤¤ËÀ¤Âå¸òÂå¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¸¶ÉÕ»Ô¾ì¤Ï¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ÎÀ®Ä¹¤È¤È¤â¤Ë¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤·¤«¤·¼Ò²ñ´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤Ë
¤«¤Ä¤ÆÇ¯´Ö338ËüÂæ¡Ê82Ç¯¡Ë¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸¶ÉÕ»Ô¾ì¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï¤ï¤º¤«10ËüÂæ¤Ë¤Þ¤Ç½Ì¾®¡£ÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤äÅÅÆ°¥¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¤ÎÂæÆ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÆóÎØ»Ô¾ìÁ´ÂÎ¤¬Å¾´¹´ü¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤³¤Ç½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï¡¢È¯É½²ñ¤ÎÇ®µ¤Îä¤á¤ä¤é¤Ì¸½ÃÏ¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¼¼²¬¹îÇî¼ÒÄ¹¤ËÄ¾·â¼èºà¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£
¡½¡½ÆüËÜ¤Î¸¶ÉÕ»Ô¾ì¤ò¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¼¼²¬¡¡¸½ºß¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¸¶ÉÕÊÝÍÂæ¿ô¤ÏÌó418ËüÂæ¤Ë¾å¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï"¹ñÌ±¼Ö"¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤µ¬ÌÏ¤Ç¤¢¤ê¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÉô¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤Þ¤µ¤ËÀ¸³è¤Î¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£»Ô¾ì¤Ï½Ì¾®·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢É¬Í×¤È¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ïº£¤â³Î¼Â¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÉÕ¤Ë¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤Æ·ø¼Â¤Ê¼ûÍ×¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥óÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¦¼¼²¬¹îÇî¡¡¡Ö¸¶ÉÕ¤Ï¥Û¥ó¥À¤ÎÁÏ¶È´ü¤Î¼çÎÏÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ê¡¢À¸³è¤ËÌòÎ©¤Á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍýÇ°¤Î¾ÝÄ§¡£½ÅÍ×¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¡×¤È¼¼²¬¼ÒÄ¹
¡½¡½À¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦°ÜÆ°¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¤Î"¸¶¥Á¥ã¥ê"¤ò¡¢¼¡À¤Âåµ»½Ñ¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¼ý±×¤ÎÃì¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤ª¹Í¤¨¡©
¼¼²¬¡¡¤½¤ì¤è¤ê¤â¤Þ¤º¡¢50Õ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¿··¿¼Ö¤òÅÓÀÚ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¯¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶È³¦¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¤êÂ³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÀÕÇ¤¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ÎEV²½¤Ï»ëÌî¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
¼¼²¬¡¡EV°ìËÜ²½¤ÎÁªÂò»è¤ÏÅöÁ³¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÅ¤«¤Ç¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÁö¤ê¤ÏÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¤·¡¢»ä¼«¿È¤â»î¾è¤·¤Æ¡ÖÌ¤Íè¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤À¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤Æñ¤¤¡£Ìë´Ö½¼ÅÅ¤ä¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ê¤É²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎÆóÎØ¤Ï¤·¤Ð¤é¤¯"¥¬¥½¥ê¥ó¡õEV"¤ÎÆóÅáÎ®¤Ç¿Ê¤à¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í¡©
¼¼²¬¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¹¤Ù¤Æ¤òEV¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ë¤Î¤Ï¸½¼ÂÅª¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤Ð¤é¤¯¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤ÈEV¤ÎÎ¾Êý¤òÊÂ¹Ô¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½º£²ó¡¢°ìµ¤¤Ë4¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¤½¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¼¼²¬¡¡¥Û¥ó¥À¤¬Æ°¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¸¶ÉÕ¤¬¾Ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î4Âæ¤Ï´ûÂ¸¤Î¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤òÀ¸¤«¤·¤Ä¤Ä¡¢³«È¯¿Ø¤Î¥¢¥¤¥Ç¥¢¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ²þÎÉ¤·¤¿ÅÀ¤âÂç¤¤¤¡£
¡½¡½¼¼²¬¼ÒÄ¹¡¢»î¾è¤Ï¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼¼²¬¡¡Á´¥â¥Ç¥ë¤Ë»î¾è¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â½Ð¤À¤·¤Î¥È¥ë¥¯´¶¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤âDio110Lite¤ÏÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Â¤Ä¤¤âÎÉ¤¯¤Æ°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿"¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×"
º£²ó¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÄÌÚ¥¿¥«¥ª»á¤Ï¤³¤¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Û¥ó¥À¤Ï¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ë¾è¤êÂ³¤±¤ë¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÁÏ¶È¼Ô¡¦ËÜÅÄ½¡°ìÏº»á¤Î¡Ø¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ËÌòÎ©¤Á¤¿¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦ÍýÇ°¤¬Â©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¡¦ÇÛÃ£¤Ê¤É¡¢¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î°ìÉô¡£
JAMA¡ÊÆüËÜ¼«Æ°¼Ö¹©¶È²ñ¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2024Ç¯¤Ë¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ÏÁ´¹ñ¤ÇÌó418ËüÂæÊÝÍ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¹ñÆâÆóÎØ¼ÖÊÝÍÂæ¿ô¤ÎÌó41¡ó¤òÀê¤á¤Þ¤¹¡×
¼Â¤Ï50Õ¸¶ÉÕ¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ó¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Öº£¸å¤ÏÃæ¸Å¼Ö¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬°ìµ¤¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Ç¤Ï50Õ¥â¥Ç¥ë¤Î"¶î¤±¹þ¤ß¹ØÆþ"¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤Ë»Ô¾ì¤ÎÉÔ°Â¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¾ÃÈñ¼Ô¤ÎÉÔ°Â¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢·Ù»¡Ä£¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡¢¤½¤·¤Æ¹ñÆâÆóÎØ¥á¡¼¥«¡¼¤¬¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
Dio110 Lite¡¡11·î20ÆüÈ¯Çä¡¡²Á³Ê¡§23Ëü9800±ß¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î²Á³Ê¤Ï25Ëü800±ß
¥Û¥ó¥À¤Ï¤³¤Î¿·¤·¤¤À©ÅÙ¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÐ±þ¤·¡¢4¥â¥Ç¥ë¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ23Ëü9800±ß¤«¤é40Ëü±ßÄ¶¤Þ¤Ç¤È¡¢Éý¹¤¯ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼«Æ°¼ÖÉ¾ÏÀ²È¤Î¹ñÂô¸÷¹¨»á¤Ï¤³¤¦É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡ÖLite¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÍ½ÁÛ¤è¤ê¤â¼êº¢¤Ê²Á³Ê¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ÉÕ¤ÏÆü¾ï¤ÎÂ¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ºÒ³²»þ¤Ë¤âÍê¤ì¤ëÀ¸³è¥¤¥ó¥Õ¥é¤Ç¤¹¡£
¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò¸«¤ë¸Â¤ê¡¢½¾Íè¤Î50Õ¸¶ÉÕ¤è¤ê¤âÅÐºä¤ä²ÃÂ®ÀÇ½¤ËÍ¥¤ì¡¢½½Ê¬¤Ë»È¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÄÅÇÈÁÛÄêÃÏ°è¤Ë½»¤à¿Í¤Ï¡¢1Âæ»ý¤Ã¤Æ¤ª¤¯²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110 Lite¡¡12·î11ÆüÈ¯Çä¡¡²Á³Ê¡§34Ëü1000±ß¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î²Á³Ê¤Ï35Ëü2000±ß
¼õÃí¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤â¹¥Ä´¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÇ¯´ÖÈÎÇä·×²è6500Âæ¤ËÂÐ¤·¡¢Àè¹Ô¼õÃí¤¬Ìó1700Âæ¡£Dio110Lite¤ÏÇ¯´Ö·×²è9000Âæ¤ËÂÐ¤·¡¢Ìó6000Âæ¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈÎÇä¹¥Ä´¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¥â¡¼¥¿¡¼¥µ¥¤¥¯¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¾¦ÉÊ´ë²èÉô¤ÎÌÚÂ¼¹¯ÂÀ»á¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö50Õ¥â¥Ç¥ë¤Î"¶î¤±¹þ¤ß¼ûÍ×"¤â¤¢¤Ã¤¿¤¿¤áÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Î¼õÃí¤ÏÅö½é¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤ÇÈÎÇäÅ¹¤¬»ÅÆþ¤ì¤¿Âæ¿ô¤Ç¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼ê¤ËÅÏ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÈÎÇäÅ¹¤¬ÀÑ¶ËÅª¤Ë»ÅÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢"Çä¤ì¤ë"¤È¤¤¤¦³Î¿®¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥«¥Ö110 ¥×¥í Lite¡¡12·î11ÆüÈ¯Çä¡¡²Á³Ê¡§38Ëü5000±ß¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î²Á³Ê¤Ï39Ëü6000±ß
¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇäÅ¹¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ï¡¢Ã±¤Ë¼ÖÂÎ¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ²Á³Ê¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½ÐÎÏÀÇ½¡¢Áö¹Ô°ÂÄêÀ¡¢°ÂÁ´ÁõÈ÷¡½¤¢¤é¤æ¤ëÌÌ¤Ç"²Á³Ê¤Ë¸«¹ç¤¦²ÁÃÍ"¤òÄó¶¡¤Ç¤¤¿¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬ÈÎÇäÅ¹¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢Çä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¹¥Ä´¤Ê¼õÃí¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Î"Íî¤È¤··ê"
°ìÊý¤Ç¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤Ù¤ÅÀ¤â¤¢¤ë¡£ÀÄÌÚ»á¤Ï¤³¤¦·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡ÖÀ¤´ÖÅª¤Ë¤Ï"¸¶ÉÕÌÈµö¤Ç125Õ¤Ë¾è¤ì¤ë"¤ÈÏÃÂê¤Ç¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸¶ÉÕ°ì¼ï¤ÎÏÈ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤Ç¤¹¡£¸òÄÌ¥ë¡¼¥ë¤Ï½¾Íè¤Î¸¶ÉÕ¤ÈÆ±¤¸¡£¤Ä¤Þ¤êÀ©¸ÂÂ®ÅÙ¤Ï30¥¥í¡¢ÆóÃÊ³¬±¦ÀÞ¡¢¤Õ¤¿¤ê¾è¤ê¶Ø»ß¤Ç¤¹¡×
¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥×¥ì¡¼¥È¤â"Çò¥Ê¥ó¥Ð¡¼"¤Ç¡¢¸¶ÉÕÆó¼ï¤È¤ÏÌÀ³Î¤Ë¶èÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£À©ÅÙ¤Î¼ñ»Ý¤òÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Ê¤¤¤È¡¢»×¤ï¤Ì°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¡£
¥¯¥í¥¹¥«¥Ö110 Lite¡¡12·î11ÆüÈ¯Çä¡¡²Á³Ê¡§40Ëü1500±ß¡¡¥Ù¡¼¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤Î²Á³Ê¤Ï41Ëü2500±ß
¹ñÂô»á¤Ï»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤¦Í½Â¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¿·´ð½à¸¶ÉÕ¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÇÓµ¤ÎÌ¡£°Â²Á¤Ê³¤³°À½¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹»²Æþ¤·¡¢"·²Íº³äµò¤ÎÀï¹ñ»þÂå"¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
ÀÄÌÚ»á¤âÆ±°Õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¹ñÆâÆóÎØ¼Ö¤ÎÌó4³ä¤òÀê¤á¤ë½ÅÍ×¤Ê¥»¥°¥á¥ó¥È¡£Â¾¼Ò¤âÌÛ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥ä¥Þ¥Ï¤Ï2026Ç¯ÅêÆþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³«È¯Ãæ¡¢¥¹¥º¥¤âÅÅÆ°¥â¥Ç¥ë¤ÇÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
»Ô¾ì¤ÏÇ®¤òÂÓ¤Ó¤ë¤«!?
