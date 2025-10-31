ワールドシリーズ第5戦

米大リーグ・ドジャースは29日（日本時間30日）、本拠地でブルージェイズとのワールドシリーズ第5戦に臨み、1-6で敗戦。通算成績2勝3敗となり、後がなくなった。一方、32年ぶりの世界一へあと1勝に迫ったブルージェイズの大物ファンは歓喜。自身のSNSで大谷翔平投手を挑発したものの、有名な“呪い”を知る海外ファンからは悲鳴が上がっていた。

大谷の写真とともに「ONE MORE!!!（もう1勝!!!）」と投稿したのは、世界的ラッパーのドレイクだった。

ブルージェイズが王手をかけた試合後、フォロワー1億4000万人を超える自身のインスタグラムのストーリー機能を使って無安打に終わった大谷に対する“挑発”を繰り広げた。

最初の投稿に続き、ヘルメットを落として空振り三振を喫した大谷と、この日12奪三振の快投を披露したブルージェイズ先発イェサベージが対照的な1枚も公開。「イェサベージはすでにベンチへ歩き始めているぞ、ボス（笑）」と煽っていた。

ドレイクはカナダ出身。過去には大谷のユニホームを着用したことで話題にもなっていたが、寝返った今回は挑発の対象にしたようだ。ただ、ネット上の海外ファンからは「一体、お前は何やってるんだ」「お願いだから黙ってくれないか」と悲鳴も上がっていた。

野球に限らず、ドレイクから応援を受けたチームや、2ショットを撮影したアスリートに不幸が訪れるというジンクスがあり「ドレイクの呪い」として有名。今回もブルージェイズを応援したことで様々な反響が集まった。

「もしブルージェイズが負けたら彼のせいだ」

「ブルージェイズファンとトロント地元民を代表していうけど、こいつは我々の仲間じゃない」

「因果はとんでもないものになるぞ」

「これでドジャースが2連勝するぞ」

このワールドシリーズでは、第3戦を現地観戦したジャスティン・ビーバーが、大谷のホームランの後に親指を下に向けた「サムズダウン」のジェスチャーを送っていたことでも話題になった。



