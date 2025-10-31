《ハッピーセット》新作キタッ♡【マクドナルド】どっちも可愛い！「キャラグッズ」

【マクドナルド】の「ハッピーセット®」が、10/17より「トムとジェリー」のおもちゃになりました。ゲームをしながら楽しく学べるおもちゃがラインアップ。10/17 ～ 10/23までの第1弾と、10/31 ～ の第3弾でGETできるおもちゃをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

レトロかわいい「シールでスポーツカーをデコレーション」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「タフィーの満面の笑みに癒されるぅ」と大興奮のこちらは「スポーツカーでゴー！ タフィー」。パーツデザインを自分で貼り付けて、スポーツカーを完成させます。説明書通りに貼るだけなので、お子さんも楽しくできそう。さらに「タフィーの首を動かすと、動かした方向に車が進む」のだとか。シールを貼ったあとも遊べるのがうれしいポイントです。

一緒に遊べる「トムのローラー付きおもちゃ」

トムとジェリーのアニメの中でよく見るしわくちゃトムがおもちゃになって登場。その名も「しわくちゃになっちゃった！ トム」です。レポーターHaruさんいわく「お腹の部分にローラーがついている」とのことで、手で押してミニカーのように遊べるのだそう。先程ご紹介した「スポーツカーでゴー！ タフィー」と並べて飾るのもおすすめだとか。ほかには「ジェリーとしんけいすいじゃく」がラインアップ。ランダムなのでどれが出るかわかりません。ハッピーセット®は、\510（税込）から購入できます。トムとジェリーが好きな方は要チェックです。

