カーテンポールの上で遊んでいた猫さんが一歩後ろに下がった瞬間、想定外の出来事に静かに焦る様子がTikTokで大反響！その姿には、記事執筆時点で721万回再生を記録し、「目見開いてて草」「あんよが必死w」「死ぬほど焦っててかわいい」などの声が寄せられました！

【動画：『カーテンポールの上で遊んでいた猫』を見ていたら…爆笑必至の瞬間】

カーテンポール上で行き場を失った猫

TikTokアカウント「ルイくんとビビ（@f88453）」では、２匹の猫さんたちのユニークな行動が更新されていて、徐々に注目を集めています。

２匹のうちの先輩猫さんは、ちょっぴりおっちょこちょい。飼い主さん曰く「どんくさい」そうですが、そのように言われる所以に納得できてしまう光景が……！

ある日のこと。その茶トラ猫さんはカーテンポールの上に登って楽しんでいたのだそう。でも、なんだか様子がおかしい……？

どうやら細いカーテンポールの上に登ってしまったため、降りることも前に進むこともできなくなっている様子！静かな焦りが伝わってくるようだったそうな……。

一歩後ろに下がってみたら…

そんな猫さん。どうしようかと考えた結果、後ろに一歩下がってみることにしたようです。結果は……

足を踏み外してしまいました……！

いえいえ、でもこれは初回です。次こそきちんと足を乗せて……

何度やっても足が乗らない！！

そのうち、猫さんも焦ってしまったのでしょう。一歩一歩足をポールの上に乗せようとする気持ちは何処へやら、足をバタバタとバタつかせて、偶然の奇跡に身を任せるスタイルに！

そんな猫さんの表情はというと、超真剣！しかし、最初よりも目が見開かれている様子を見るに、おそらくすごく焦っているのでしょう（笑）

ちょっぴり鈍臭くて可愛らしい、茶トラ先輩猫の珍行動でした！

あまりにも真剣な表情にSNSも総ツッコミ

あまりにも真剣な表情でおっちょこちょいな行動を見せた茶トラ猫さんの姿は、 TikTokに投稿されると記事執筆時点で49万件もの高評価を獲得！

コメント欄には「目見開いてて草」「あんよが必死w」「死ぬほど焦っててかわいい」などの声が寄せられ、多くの人がその姿にほっこり笑わされたようです。

TikTokアカウント「ルイくんとビビ」では、２匹の猫さんの日常の様子が不定期に更新されています。２匹のやりとりも面白く愉快なので、是非チェックしてみてくださいね！

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「ルイくんとビビ（@f88453）」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。