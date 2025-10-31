

BE:FIRST『BE:ST』特大ビジュアル

BE:FIRSTの初となるベストアルバム『BE:ST』の特大ビジュアルが、渋谷の話題スポット「MEDIA DEPARTMENT TOKYO」に掲出された。450平米を超えるスケールで11月2日まで展開されている。

【写真】渋谷に登場したBE:FIRST『BE:ST』特大ビジュアル

ベストアルバム『BE:ST』は、プレデビュー曲「Shining One」や第64回日本レコード大賞優秀作品賞を受賞した「Bye-Good-Bye」、自身最速でストリーミング再生回数1億回を突破した話題のドラマ主題歌「夢中」といった​BE:FIRSTのポップスやメッセージソングをまとめた『Mood』、デビュー曲「Gifted.」や各種音楽チャート116冠を獲得した「Mainstream」、話題のTVアニメ主題歌の新曲「Stare In Wonder」といったHIP HOPチューンやBE:FIRSTのアティチュ​ードを示す楽曲をまとめた『Banger』の2枚組の全32曲を収録。

リード曲となる新曲「I Want You Back」はThe Jackson 5「I Want You Back」のカバーを、SKY-HIとSunnyがプロデュース。ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材 Neve 8068 を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、HIP HOP的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈で新たに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。