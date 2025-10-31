暑かった今年の夏の中でも、ひときわ暑い一日だった。

８月２４日。ノーブルホームスタジアム水戸では、東京六大学野球の選手による中学生を対象とした野球教室が行われていた。

水戸四中の２年生で、軟式野球部に所属して投手をしている上田英輝君は、投手の班に参加した。講師役は東大のサブマリン・渡辺向輝だった。心が躍った。緊張を解きほぐすように、気軽に声をかけてくれた。

「いいボールだね」

東大のエースと話ができる機会なんて、なかなかない。上田君は勇気を振り絞って、質問してみた。

「東大は野球だけじゃなくて、勉強も大変なんですか」

優しく答えてくれた。

「勉強もしっかりとやらないといけないから、テスト期間になると徹夜で勉強するんだよ。野球も週６で練習があるから、両方真剣にやらないといけないんだ。結構、大変だよね」

上田君はうれしかった。中学生の様々な質問にただ回答するだけでなく、プラスアルファの楽しい話題を添えてくれたからだ。「いろんな知識が学べる時間でした」。夢のようなひととき。帰宅すると机に向かい、便せんに感謝の思いをつづった。「試合を見に行きます」と記し、東大野球部の寮に手紙を送った。

約２週間後。学校から帰ると、上田君は驚いた。憧れのサブマリンから、返事が届いていたのだ。

「秋のリーグ戦では少しでも成長した姿を見せられるよう、精一杯努めます」

何度も読み返した。力がみなぎった。野球も勉強も、もっと頑張れる気がした。

＊ ＊ ＊

球縁は広がる。上田君の父・英雄さん（鹿島高校・付属中校長）が緑岡で硬式野球部の監督を務めていた頃の教え子である金長豪司さんは、国学院大野球部で向輝の父・渡辺俊介さんとチームメートだった。その縁で俊介さんがロッテ投手時代、「緑岡高校野球部のみなさんへ」とサイン色紙が同校に送られ、緑岡ナインが歓喜に包まれたこともあった。

英雄さんは言った。

「父子二代でお世話になるなんて…何かの縁ですよね。本当にありがたいことです」

＊ ＊ ＊

１０月１３日。季節は巡り、秋風が吹き抜ける神宮球場。上田君は両親と一緒に東大・立大戦を観戦に出かけた。東大ベンチのある一塁側から声援を送った。延長１０回、３時間１７分に及んだシーソーゲームの末、東大は５−６で惜しくも敗れたが、強豪私学出身者が並ぶ立大を相手に堂々と渡り合った。

英輝君は瞳を輝かせた。

「僕もいつか、東京六大学で野球がしたいです」

今秋リーグ戦を最後に、渡辺向輝は野球競技からの引退を表明した。文武両道に邁進した彼が野球界に存在してきたことの、尊い価値を想う。

憧れは力となり、次の世代に継承される。（加藤 弘士）