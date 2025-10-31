来年３月開幕の第５６回春季全国大会の東北中央支部予選・東北南支部予選が２５日に開幕した。昨年の春季全国大会に初出場した寒河江ボーイズ（東北南）は、２年生が６人と少人数もチーム史上初となるダブルキャプテン制を採用。さらに１年生左腕が台頭するなどチームが活気づいており、若き力で躍進を誓っている。

※ ※ ※

寒河江はチーム初となる異例のダブルキャプテン制を敷いた。ゲームキャプテンはエース右腕の片桐だが、練習では４番に座る相座が主将を務める。鈴木淳監督（５３）は「片桐はやさしい性格なので、自分で引っ張るタイプではない。そこでグイグイ行く相座と一緒にやってもらうことにした」と採用した経緯を説明する。両キャプテンは「２人でバランスを取りながら、分担してやっています」と口をそろえる。

新体制は思わぬ効果をもたらした。「相座に自覚が出て、率先して動くようになった」と指揮官は目を細めた。相座も「１年生に声掛けすることによって周りが見えるようになった」と成長を自認。主砲として勝負強さに磨きがかかった。

１年生も急成長している。最速１２２キロの左腕、平野はその代表格だ。「あこがれの存在」というチームＯＢで昨年、春季全国大会出場を果たした兄の真那斗（日大山形１年）の背中を追うように入団。「腕の使い方が柔らかい」と指揮官が期待を寄せる 平野は「右打者のアウトローに投げるチェンジアップが武器です」と胸を張る。

９月の新人大会・角田商事杯１回戦で優勝した白河と対戦。リードした６回途中から登板したが、打ち込まれて逆転負け。苦い経験となったが、「いろいろ経験して信頼される投手になりたい」と気持ちを切り替えている。

日々成長する選手に指揮官は「自信がついたら楽しみ」と期待を込める。勝ち進むと準決勝で白河と対戦する可能性がある。片桐主将は「前回のお返しをしたい」とリベンジを誓った。

○…新チームではコンバートを行った。夏まで三塁手だった奥山龍を捕手に起用した。「小学生の時にも捕手はやっていたし、肩がいいのでコンバートしました」と鈴木監督。奥山龍は「投手のリードは難しく、コーチと猛勉強中。肩には自信があるので、 巨人の甲斐選手のようになりたい」と目を輝かせた。右翼手の岡崎は中堅へ配置転換。「のびのび野球ができるようになったせいか、打撃がよくなった」と急成長している。

【寒河江ボーイズ・部員】※は主将

▽２年生 ※片桐旦、相座皇太郎、安孫子大雅、岡崎遥斗、栗田望来、鈴木朝陽

▽１年生 青木基佳、浅野維月、阿部颯二朗、石川歩夢、板垣圭剛、伊藤陽介、宇津井龍牙、海野一誠、奥山陽大、奥山侑人、奥山龍生、小林幹翔、齋藤千壽、佐藤千歳、佐藤永久、柴田或斗、鈴木謙志、飛田悠真、新關英翔、新関結弥人、平野翔大、松田龍晟、森谷心之丞、八鍬綾、矢萩源