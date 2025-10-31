ブルージェイズのシュナイダー監督が３０日（日本時間３１日）、３勝２敗で１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇に王手をかけた翌３１日（同１１月１日）の本拠地での第６戦を前に会見に出席して大谷翔平投手（３１）、山本由伸投手（２７）について言及した。

山本は第２戦に先発して９回１失点で完投。大谷は第３戦で２本塁打、４安打、５四球（４敬遠）と大爆発したが、第４、５戦は２試合連続で無安打に抑えている。山本は第６戦で先発予定。ブルージェイズとしては山本を攻略し、大谷を封じることが頂点への鍵となる。

シュナイダー監督は山本とのワールドシリーズ２度目の対戦へ向けて「彼が疲れていたらいいな…」と不敵な笑みを浮かべながら本音を漏らしたが、「彼は６、７種類の球種を持ち、イニングによって変わるユニークな投手。待っているだけではだめ。ゾーンを攻めていくるので、積極的に仕掛けていかないといけない」と意気込みを口にした。

２試合、１３打席連続無安打に抑えている大谷封じの鍵については「制球がよくなっている。打たれた球も悪い球ではなかった。球種、球速、コースと様々なものを見せている。彼がいつ打席に立つかは常に意識している。ここ２試合は狙ったところに投げて、コンタクトされていない」と胸を張って口にしていた。