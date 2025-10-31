ラジオDJやまだひさしが出演する異色の「ホテル発のPODCAST（ポッドキャスト）番組」の第2弾が11月1日から配信されることが、このほど決定した。

全国に20以上のホテルを展開するリソル株式会社のコンテンツ「RESOL HOTELS presents SC PODCAST」による企画で、今回は「ホテルリソルトリニティ博多」が舞台。韓国からの旅行者も多いエリアの特性を踏まえ、やまだとともに、韓国への留学経験がある女優みょんふぁも出演する。前回同様、同ホテルに所属する「サービスコーディネーター（SC）」とともに、地元ならではの観光情報やグルメ、文化など、“ここでしか聞けない”博多の魅力を伝える。

番組はSportify、Apple PODCAST、Amazon Musicのプラットフォームで公開される。

7月公開となった第1弾となる「“ホテルリソル函館”編」には、やまだとキニマンス塚本ニキが出演。英語堪能な塚本が外国人観光客向けに内容を通訳するバイリンガルで放送し、SCとともに、17回にわたってホテルや街の楽しみ方を伝えた。

番組ビジュアルも前回に続き、人気イラストレーター・おかももこさんによる描き下ろしで、博多の象徴である屋台やめんたいこ、博多祇園山笠の人形をモチーフに博多らしさを表現。各ホテルではオリジナルのポストカードを制作し、ホテルごとに異なるデザインで魅力を伝える。

やまだはJFN系の長寿番組「やまだひさしのラジアンリミテッド」などで知られ、ギャラクシー賞ラジオ部門DJパーソナリティー賞と番組優秀賞を受賞したこともある人気DJ。ナレーション、映画の吹き替え、声優、司会など精力的に活動している。出身地北海道のご当地タレントとして、大泉洋らTEAM NACSのメンバーと交流が深いことでも知られる。

みょんふぁは、女優・司会・ナレーション・通訳・翻訳など、マルチ女優として活動。2014年に文化庁在外研修で韓国国立劇団にて俳優留学した。2015年小田島雄志翻訳戯曲賞を受賞。約30作品以上の日韓演劇作品を相互翻訳し、両国で公演をプロデュース。昨年にはTBS系「ラヴィット！」に通訳役で出演した際、「ヨギソダイブ！（ここからダイブ！）」とリアクション付きで伝えた回がSNSで反響を呼び、年末特番「ゴールデンラヴィット」で同年の「MWL（もっとも忘れられないラヴィット！）賞」を受賞した。