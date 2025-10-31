外食がこわい。食べることを通して生き方を考える会食恐怖症克服への道【書評】
誰もが一度は、家庭や学校で「食べ物を残してはいけない」と言われた経験があるだろう。それは食への感謝を育むうえで大切な教えだ。しかし、それが行き過ぎてしまうと、「残さず食べること」への強すぎる義務感が、楽しいはずの食事の時間を苦しいものに変えてしまうこともある。
『外食がこわい 会食恐怖症だった私が笑顔で食べられるようになるまで』（なつめももこ/オーバーラップ）は、人と一緒に食事をすると強い不安や緊張に襲われ、うまく食事を摂れなくなってしまう“会食恐怖症”がテーマのコミックエッセイだ。ある日突然、人前で食事ができなくなった著者が、その症状と向き合った日々をこまやかに描いている。
本作は、単純に会食恐怖症のリアルを描き出すだけの漫画ではない。知らず知らずのうちに心を締めつけていた「こうしなければならない」という義務感を少しずつ解きほぐしていく物語でもある。中でも胸に残るのは、著者の「どうかひとりで抱え込まないで」という言葉だ。「外食が怖くても自分で何とかできる」「自分は大丈夫」と、ひとりで症状と闘ってきた著者が発するからこそ、このひと言の重みが強く響く。誰かを頼っていいし、助けを求めてもいいのだと、読者にそっと優しいエールをくれるのだ。
食べることは、生きることに直結する。本作は“食べること”に向き合う漫画であると同時に“生きること”を巡る痛みと回復の物語だ。会食恐怖症をはじめとした不安障害で悩む人はもちろん、悩みや不安をひとりで抱え込みがちな人にとっても、本作はお守りのような1冊になるはずだ。
文＝ネゴト / 桜小路いをり