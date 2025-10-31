ブルージェイズが3勝2敗とリードしたワールドシリーズ（WS）は31日（日本時間11月1日）に第6戦が行われる。ブルージェイズのシュナイダー監督は30日（同31日）、本拠トロントのロジャーズ・センターで会見した。

第5戦で32年ぶりの世界一へ王手をかけたが、試合後のチームは「みんな浮かれすぎず落ち着いた空気だった。すぐに次の準備に気持ちを切り替えていた」という。ロサンゼルスからトロントへ戻る機内では「ヘッドホンつけて映画観て、ビール飲んで、リラックスしてたよ。ごく普通の帰り道だった」と明かし、鑑賞した映画を聞かれると「Den of Thieves（銀行強盗映画）だ。ロサンゼルスが舞台のやつ。ちょうど観たいと思ってた」と答えた。

追い込まれたドジャースは第6戦で山本由伸投手が先発する。山本は第2戦でブルージェイズの強力打線を4安打1失点に抑えるなどポストーシーズン（PS）で2試合連続完投中。シュナイダー監督は「さすがに少しは疲れてることを願うよ」と笑い、「彼は本当に特別な投手で、6〜7種類の球種を投げ分け、試合中にまるで別の投手みたいに変化する。彼を打つには“頑固さ”が必要だ。どんなスイングをするか、どんな球を狙うかをブレずに持たなきゃいけない。待っていてもゾーンをどんどん攻めてくるタイプだから、時にはこちらから仕掛ける必要がある」と説明した。

それでも「前回対戦しているのは大きい。あの経験を元に、ポップやルー、ハンターと一緒にプランを練るよ」と手応えはつかんでいる様子。「実際に対戦してみると、球の軌道や質感が体で分かる。それが一番大きい。フォームも独特で、ある種の錯覚を生むけど、そこはもう把握した。あとはどう攻めてくるか。前回と同じ形で来るのか、それとも変えてくるのか。その変化にどう対応するかが鍵になる」と具体的に述べ、「ウチの打線もたいしたもんだよ。リーグ1位の打率を残した打線だ、簡単には抑えられない。タフな山本が相手だけど、心配していない」と自信を口にした。