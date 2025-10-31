KLP48»³º¬ÎÃ±©¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¶¨ÎÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«Îý½¬»²²Ã¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ï·ë¹½ÍÉ¤ì¤ë¡×¤ÈÂÎ´¶
AKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48»³º¬ÎÃ±©¡Ê25¡Ë¤¬30Æü¡¢ÅÔÆâ¤ÇDDT¥×¥í¥ì¥¹¤é¤È¤Î¶¨ÎÏ³«ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¡Ê11·î15Æü¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡Ë¸ø³«Îý½¬¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£½Ð±é¤¹¤ë¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¬¡¼¥ë¥º¡Ê¥×¥í¥ì¥¹¡ËÅÏÊÕÌ¤»í¤é¤«¤é¥³¥Ä¤òÅÁ¼ø¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¼ÂºÝ¤Ë²Î¤¤ÍÙ¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°ÆÃÍ¤Î¾²¤Î´¶¿¨¤Ê¤É¤ò³Î¤«¤á¤¿¡£
»³º¬¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤Î¾å¤Ï·ë¹½ÍÉ¤ì¤ë¡×¤ÈÂÎ´¶¡£ÅÏÊÕ¤«¤é¡Ö¾²¤ÇÂ¤ò¤È¤é¤ì¤¿¤ê¤â¤·¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¿ô¤Ç¤ÏÍÙ¤ê¤Å¤é¤µ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡×¤È½õ¸À¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡Ö¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥Þ¥ì¡¼¸ì¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£¤«¤Ä¤ÆAKB48¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Â¿¿ô½Ð±é¤·¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÆ¦Éå¥×¥í¥ì¥¹¡×¡Ê17Ç¯¡Ë°ÊÍè¤Î¡È¥×¥í¥ì¥¹¥³¥é¥Ü¡É¤Ë¡Ö¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿ÀèÇÚ¤Î¤¢¤È¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¦¤ì¤·¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¤¥É¥ëÊ¸²½¤ò¹¤á¤é¤ì¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£