芳根京子、クレープやケバブなど「“くるんでるもの”が大好き」

女優の芳根京子（28歳）が、10月30日に放送されたバラエティ番組「街グルメをマジ探索！かまいまち」（フジテレビ系）に出演。クレープやケバブなど「“くるんでるもの”が大好き」と語った。



番組は今回、東京・渋谷の最先端フードコートで、好きな料理だけを集めた“理想のプレート”作りをする企画を放送。芳根はシュウマイや水餃子、生春巻きなどを注文し、“理想のプレート”を完成させる。



芳根は「私、“くるんでるもの”が大好きで」と話し、「クレープとか、ケバブとか、“くるんでる”やつが大好きなんですよ。なので、いろんなお店の“くるんでるもの”」を注文したと語る。



そして「サイドメニューばっかり頼める、っていうのもフードコートの良さかなと思って」と語り、水餃子などに舌鼓を打った。