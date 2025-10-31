スズキ新「“4WD”本格SUV」まもなく発売に大反響！ 「ちいさなカクカクボディ」の“装備充実”仕様に「街乗りも快適そう」の声も！ “5速MT”モデルあり！ 安全性・利便性進化の「ジムニー」最高級モデルに熱視線！

最上級グレードが誇る上質な装備

スズキは2025年10月15日、人気オフロードモデル「ジムニー」の一部仕様変更を発表し、同年11月4日に発売を予定しています。

今回の改良では、安全性と快適性の向上を目的に、先進運転支援システムの充実や「スズキコネクト」への対応が行われました。

半世紀以上にわたって愛されてきたジムニーは、伝統の走破性能を維持しながらも、時代に合わせたアップデートを続けています。

なかでも最も高価な最上級モデルの仕様に対して、ネット上では多くの反響が集まっています。

装備充実の最高級モデルとは？

1970年に初代が誕生して以来、ジムニーは「小さくても本格派」という理念を貫き、悪路走破性と扱いやすいコンパクトなボディを両立させてきました。

現行モデルは2018年に約20年ぶりとなるフルモデルチェンジを果たした4代目で、角ばったフォルムと堅牢なラダーフレーム構造、リジッドアクスル式サスペンションを備えています。

この無骨でありながらも機能美を感じさせるデザインは、多くのファンに「道具としての美しさ」を再認識させました。

現行ラインナップは、軽自動車のジムニー、普通車3ドアの「ジムニーシエラ」、そして5ドア仕様の「ジムニーノマド」という3種類。

いずれも共通して高いオフロード性能を持ちつつ、それぞれの用途やライフスタイルに合わせた選択が可能です。

今回の仕様変更では、衝突被害軽減ブレーキ「デュアルセンサーブレーキサポートII」を採用し、新たに車線逸脱抑制機能を標準装備。これにより、舗装路での安全運転支援も一層強化されました。

さらに、全車速追従機能付きアダプティブクルーズコントロール（ACC）をはじめ、後方誤発進抑制機能、「スズキコネクト」への対応など、快適性と利便性も進化。

これまでオフロード志向が強かったジムニーに、日常走行での安心感と使いやすさが加わりました。

そんなジムニーのなかで最上級グレードとなる「XC」は、ジムニーの魅力を最も贅沢に味わえるモデルです。

ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1725mmとコンパクトながら、最低地上高205mmを確保しており、険しい道でも余裕の走破性を発揮します。

外観にはLEDヘッドランプやハロゲンフォグランプ、LEDターンランプ付きドアミラー、そして16インチアルミホイールを装備。力強さと上質感を両立したデザインに仕上がっています。

ボディカラーは、印象的な「キネティックイエロー」を含む8色のモノトーンに加え、4種類のツートーンカラーも設定。個性的なエクステリアを楽しめるのもXCの魅力のひとつです。

インテリアには、撥水加工が施されたシートを採用し、アウトドアシーンでの利便性を高めています。

リアシートは左右独立式で12段階のリクライニングに対応。室内空間の使い勝手を柔軟に調整できる点も評価されています。

ステアリングホイールは本革巻きで、エアコン吹き出し口にはメタリック調ルーバーを採用。

シフトノブのメッキ加飾やフルオートエアコンなど、細部まで上質に仕上げられています。

ラゲッジルームは、防汚加工が施されたリアシート背面と荷室を備え、泥汚れや濡れた荷物も気兼ねなく積載できます。

開閉式ラゲッジボックスも標準装備され、アウトドアやキャンプでの実用性を重視した設計となっています。

安全装備では「スズキ セーフティ サポート」を搭載し、改良版の「デュアルセンサーブレーキサポートII」により、前方の車両や歩行者をより高精度に検知。

4速AT車には全車速追従機能付きACCや後方誤発進抑制機能も備わり、街乗りや長距離ドライブでも安心感が増しています。

パワートレインは、最高出力64PS・最大トルク96Nmを発揮する直列3気筒インタークーラーターボエンジンを搭載。

トランスミッションは5速MTと4速ATの2種類が用意され、好みに応じて選ぶことができます。駆動方式は全車パートタイム4WDで、スズキが誇る伝統の走破性能を支えています。

価格（消費税込み）は、最上級グレード「XC」が216万400円です。

ネット上でも、今回の改良に対する期待と称賛の声が多く寄せられています。「ジムニーがさらに安全になったのは嬉しい」「ACC対応は待っていた」「見た目は変わらず中身が進化しているのが良い」「コネクト機能が加わって現代的になった」「オフロードだけでなく街乗りにも強くなった」「XCの内装が高級感あって魅力的」「この装備内容でこの価格はお得だと思う」といった意見が見られ、ジムニーの人気の根強さを改めて感じさせます。