リサイクル素材使用で環境にも配慮！【アディダス】の高機能バックパックがスタイリッシュに進化してAmazonで販売中！
荷物が多くても安心！【アディダス】のバックパックで通勤・通学・ジムも快適にサポートするリュックがAmazonで販売中！
ジムに愛用のギアを持っていくことも、ワークアウトの一部。それらを快適にするには、このアディダスのバックパックにギアを詰めていこう。中の荷物のバランスをキープするコンプレッションストラップを備え、複数のジップ付きコンパートメントにより整理整頓がスムーズにできる。トレーニングの後、職場や学校に向かう場合に備えて、ノートPC用コンパートメントも装備。様々なリサイクル素材を使用し、リサイクル含有量を60%以上にした、プラスチック廃棄物ゼロを目指すアディダスの取り組みの一つをカタチにしたアイテム。
リサイクルポリエステルを使用した地球にやさしい素材を採用。環境配慮と耐久性を兼ね備えたデザインが魅力となっている。
サイズは19×30×48cmで容量は23.5L。ジムや通勤、通学に最適な中型サイズで、日常使いにちょうどいい容量を確保している。
複数のジップコンパートメントとコンプレッションストラップを備え、荷物の整理と安定感を両立した実用性の高い設計。
ノートPC用コンパートメント付きで、ビジネスシーンにも対応。デザインはユニセックスで、幅広いシーンにマッチする。
