アンリ・シャルパンティエ×PEANUTS♡スヌーピーが彩る限定クリスマスフィナンシェ

世界一のフィナンシェで知られる「アンリ・シャルパンティエ」から、PEANUTSとのコラボレーションによる限定パッケージが登場します。スヌーピーやチャーリー・ブラウンが描かれたキュートなデザインは、クリスマスのギフトにもぴったり♡2025年11月1日（土）より全国の店舗と公式オンラインショップで発売され、なくなり次第終了となります。今年のホリデーシーズンを、ちょっと特別なスイーツで彩ってみませんか？

アンリ・シャルパンティエ×PEANUTSの限定コレクション

毎年人気を集める「スヌーピー」とのコラボレーションが、2025年のクリスマスに向けて新パッケージで再登場！

世界一の販売実績を誇るフィナンシェ（※1）が、スヌーピーとチャーリー・ブラウンのデザインでお目見えします。

手に取るたびに心がほっこりする限定仕様で、クリスマスパーティーのギフトや手土産にもぴったりです♪

（※1）2019年10月1日～2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス株式会社調べ（2021年実施）

スヌーピーデザインが可愛い♡フィナンシェのラインアップ

ラインアップは、3個入と4個入の2種類。

「フィナンシェ 3個入」（648円）は、チャーリー・ブラウンとスヌーピーが仲良く並ぶクリスマス限定パッケージ。

「フィナンシェ 4個入」（1,080円）は、フィナンシェを手にしたスヌーピーが描かれたデザインで、見ているだけで心弾む可愛さです♡

どちらもアンリ・シャルパンティエならではの香ばしい風味としっとり食感を楽しめ、贈り物としても自分へのご褒美としてもぴったり。

販売期間：2025年11月1日（土）～12月25日（木）※なくなり次第終了

販売店舗：アンリ・シャルパンティエ店頭／公式オンラインショップ

この冬だけの限定スイーツで心ときめくクリスマスを

毎年話題を呼ぶアンリ・シャルパンティエ×PEANUTSコラボ。2025年は新しいデザインで、さらに特別感あふれる仕上がりに。

世界一のフィナンシェとスヌーピーの世界が織りなす優しい甘さは、誰かと分け合いたくなるおいしさです。

大切な人へのギフトにも、自分へのちょっとしたご褒美にも。心ときめく限定パッケージで、クリスマスのひとときをさらに華やかに彩ってみてください♪