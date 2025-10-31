桃月なしこ、谷間あらわな大胆カット 『PARADE』で“けだるげ”グラビア挑戦 圧巻の20P特集
俳優でグラビアモデルの桃月なしこが、10月30日発売のグラビアムック『PARADE Vol.2』（小学館）で表紙と巻頭グラビアを飾った。グラビア歴8年目にして初めて「けだるげ」をテーマに挑み、これまでにない表情と存在感を見せている。
【写真】美ボディ炸裂！「アイドル史上最高傑作」熊澤風花が裏表紙
『PARADE』は、「唯一無二のグラビア文化を盛り上げ、ニッポンを明るく元気にしたい」というコンセプトのもと、2025年7月に創刊された新グラビア誌。第2号となる今作では、人気グラビアモデル7人が誌面を彩り、桃月がそのトップを飾った。
巻頭では、路上、屋上、庭、ベッド、浴室など多彩なシチュエーションで撮影された20ページ超の特集を展開。谷間をあらわにした大胆なカットから、静かな時間を感じさせる「けだるげ」な瞬間まで、桃月の持つ柔らかさと芯の強さが同居する内容となっている。彼女の魅力を最大限に引き出した“なしこワールド”が誌面いっぱいに広がる。
中面では、森脇梨々夏、白濱美兎、斉藤里奈、沢美沙樹、由良ゆら、熊澤風花の6人がそれぞれ異なるテーマで登場。水着やお部屋グラビア、雨中撮影など、7人の個性がオンパレードする構成となっている。
巻末には、7人分のサイン入りチェキ計35枚のプレゼント企画を実施。さらに白濱のグラビアに登場した“サメの浮き具”にも本人サインが入り、読者プレゼントとして用意されている。
桃月は1995年生まれ、愛知県出身。「可愛すぎる現役ナース」として注目を集め、2017年にグラビアデビュー。2020年には『魔進戦隊キラメイジャー』でヨドンナ役を演じて俳優としても人気を広げた。今作では、そんな彼女の“成熟と進化”を感じさせる一冊となっている。
