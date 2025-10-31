俳優の平愛梨さん（40）が30日、製薬会社のイベントに登場。子供たちが言うことを聞くようになる一言を明かしました。

平さんが出席したのは、参天製薬主催の『近視を正しく知る。将来の目の健康を守るために、いまからできること』のトークセッションです。

サッカー日本代表の長友佑都選手と結婚し、2023年に第4子を出産した平さん。イベントで“子供の目について気になっていること”を聞かれると、「今4人（子供が）いまして、1人ずつに1台タブレットを渡してしまっているんですね。やっぱりお料理するときとか、ちょっと静かにじっとしててほしいなってときには渡してしまうので」と話し、「どうしてもだんだん画面と目が近くになってしまうので、“目が近い”って何回言わせるんだろうってぐらい。やっぱり体勢とか、そういったことがすごく気になります」と話しました。

さらに、平さんは「4つのタブレットを全部アラームかけるんですよ。自分の都合にもよるんですけど、今は30分見ててほしいと思ったら30分。多くて45分にしてるんですけど、でもいつのまにかやることがあって夢中になっちゃうと、“あれまだ見てる”みたいな。アラームを消してるんですよ」とコメント。

続けて「2歳の子でも、それをやっぱりお兄ちゃんたちがやってると分かっててどうしようみたいな。最終的に“パパ帰ってくるよ”とか言うと、言うこと聞くんで。結局パパじゃんみたいな感じになっちゃうんですけど」と明かしました。