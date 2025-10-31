きょうは西から雨の範囲が広がっていき、夜は関東や東北で激しい雨の降る所もあるでしょう。沿岸部では風も強まるため、帰宅の時間帯は交通機関への影響にもお気をつけください。あすにかけて、北日本は大荒れとなりそうです。

南の海上を進む低気圧や前線の影響で、西日本は午前中から雨の所が多くなりそうです。四国などの太平洋側では雨脚の強まる所もあるでしょう。

午後になると、東日本にも雨の範囲が広がっていき、夕方以降は東海や関東で雨の強まる所もある見込みです。夜からは関東で激しい雨が降り、沿岸部は風も強まって、横なぐりの雨になりそうです。関東は帰宅時間帯から大雨のピークとなるため、道路の冠水や交通機関への影響などにもご注意ください。土砂災害や低い土地の浸水、川の増水に注意が必要です。

また、夜は東北にも雨雲が広がって、雨や風が強まってくる見込みです。前線が近づく北海道も、日中は日本海側を中心に雨や雷雨になる所があるでしょう。沖縄も、昼前後に雨脚の強まる所もありそうです。

日中の気温は、東海から西はきのうより低く、17℃前後の所が多くなりそうです。広島は15℃と、朝からあまり上がらず、雨や風がひんやりと感じられるでしょう。東京は20℃の予想ですが、雨が降り出すと風が冷たくなってきます。北日本はきのうより高く、青森で19℃の予想です。

きょうの各地の予想最高気温です。

札幌 :15℃ 釧路 :15℃

青森 :19℃ 盛岡 :16℃

仙台 :19℃ 新潟 :20℃

長野 :17℃ 金沢 :18℃

名古屋:19℃ 東京 :20℃

大阪 :16℃ 岡山 :16℃

広島 :15℃ 松江 :16℃

高知 :18℃ 福岡 :19℃

鹿児島:21℃ 那覇 :29℃

あすは、関東から西では日中は天気が回復に向かい晴れ間が出るでしょう。気温が高くなり、東京は24℃まで上がる見通しです。ただ、日差しが出ても、急な雷雨にご注意ください。あすにかけて、北日本は急速に発達する低気圧の影響で大荒れとなりそうです。暴風や高波、大雨による土砂災害に警戒が必要です。

日曜日から月曜日は、関東から西で晴れますが、北陸や北日本は大気の状態が不安定で、雷雨になる所があるでしょう。