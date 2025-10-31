2016年に逝去された登山家・田部井淳子さんは、女性初のエベレスト登頂を成し遂げたことで知られています。今回は、田部井さんがこれまでの出来事をエッセイとして書きまとめた著書で、2025年10月31日公開の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の原案本ともなった『人生、山あり“時々”谷あり』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【写真】北アルプス・槍ヶ岳に登った田部井淳子さん

年代によって変わる登山の楽しみ方

最近、中高年世代が山で遭難する事故が多発しています。その原因の一つとなっているのが、「無理をしてしまう」ことです。

悪天候で山の状態がよくないのに、無理をして登山に臨み、雪崩や滑落事故に巻き込まれてしまう。連休などの限られた休日を利用して計画を立てるので、どうしても行程に無理が生じてしまう場合もあります。

雨が上がり、晴天に恵まれたからといって油断はできません。雨が降った日の翌日は、雪がとけて雪崩になりやすいのです。やはり、その山のことは地元の人に聞くのが一番。ガイドや山小屋の人の意見をよく聞いて、無理のない計画を立てるのが山登りの鉄則です。

「せっかく来たのだから」と無理をして、命を落としたら何にもならない。生きていれば、またいつでも来られるのですから、ときには引き返す勇気も大切です。

もう一つの原因

中高年世代が山で事故に遭いやすいもう一つの原因は、「自己過信」です。誰しも、自分の老いや体力の衰えを認めたくはない。とはいえ、60代を過ぎてしまえば、20代のときと同じような山登りができないのは当たり前のことです。

私は、20代までは岩登りに夢中でした。30代に入ると海外遠征に出かけるようになり、7000〜8000メートル級の山に登るようになりました。



『人生、山あり"時々"谷あり』（著:田部井淳子／潮出版社）

エベレストに登頂したのは35歳のとき。山頂のすぐ下に、ヒラリー・ステップという急峻な岩場があるのですが、そこを登り切ったときには「岩登りをやっていてよかった」とつくづく思いました。

40代に入ると、子育てが忙しくなり、子どもと一緒に山に出かける機会が増えました。キャンプやバーベキューが手軽に楽しめる奥多摩や奥武蔵、上信越の谷川岳や八ヶ岳などに行くことが多かったですね。

歳をとったら無理は禁物

私が自由に遠征できるようになったのは、50歳を過ぎてからのことです。カルチャーセンターで「山歩き教室」を担当することになり、それまであまり縁がなかった国内の里山にも登るように。60代に入ると、夫が定年退職したこともあり、いつでも行きたいときに山に行けるようになりました。思い立ったが吉日で、天気予報を見て二人で計画を立て、北アルプス縦走に出かけるといった具合です。

とはいうものの、さすがに60歳の坂を越えると、若いころと同じようには行きません。疲労回復に時間がかかるようになり、膝のバネも衰えました。踏ん張りがきかないので、ちょっとした段差を登るだけでもバランスを崩してしまいます。

歳をとったら無理は禁物。登りやすいルートを選び、時間も余裕を見たほうがいい。雨に降られたら、山麓の温泉で一日待つぐらいの余裕が欲しいところです。

そして、帰りの新幹線の指定券は買わないこと。「何時までに駅に着かないと、切符が無駄になる！」と、やきもきしてしまいますから。イライラと時計ばかり気にしているようでは、せっかく山まで来た甲斐がありません。安全第一を心がけ、余裕のある計画を立てていただきたいものです。

高齢になっても山登りは可能

人間、準備さえ怠らなければ、高齢になっても山登りは可能です。

以前、私がリーダーを務める登山ツアーに、80代前半の女性が参加したことがあります。なんでも、友人が高齢化して一緒にゴルフやテニスを楽しめなくなり、「山は一人でも参加できるというから来た」とのこと。

かくしゃくとした女性で、背筋をシャンと伸ばし、しっかりした足取りでサクサクと歩いていました。「自分が遅れて、人に迷惑をかけてはいけない」と思ったのでしょう。人より早目早目に準備をすませて行動する姿は、見ていて気持ちがいいほどでした。

ただし、高齢になっても元気で歩き続けるためには、それなりの努力が必要です。聞けば、その女性は、医師である娘さんの助言に従い、日頃からスクワット運動などで体を鍛えているとのこと。努力次第で、80歳を過ぎても山は楽しめる。その実例を見せてもらったような気がして、私も勇気づけられました。

