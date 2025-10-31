ロバーツ監督 大谷翔平の再登板に言及「理にかなう状況なら、もちろん選択肢の一つ」申告敬遠には「禁止してほしい（笑）」



＜2025年10月29日（水）（日本時間30日）MLBワールドシリーズ ロサンゼルス・ドジャース対トロント・ブルージェイズ＠ドジャー・スタジアム＞

ワールドシリーズ第5戦、ロサンゼルス・ドジャースは本拠地でトロント・ブルージェイズに1-6で敗戦。シリーズ成績は2勝3敗となり、連覇へ向けて後がない状況に追い込まれた。

試合後、デーブ・ロバーツ監督は会見に応じ、今シリーズここまで攻守両面でチームを牽引してきた大谷翔平（31）について言及した。

大谷は第4戦でワールドシリーズ初登板を果たし、7回途中4失点。前日の延長18回の死闘後という過酷なスケジュールの中でも、6回まで粘投を見せた。

第5戦では「1番・DH」でスタメン出場したが、4打数無安打に終わり、チームの敗戦とともに打線も沈黙した。

ロバーツ監督は大谷の疲労と今後の起用について問われると、慎重ながらも明確な姿勢を示した。

「まだショウヘイとは話していませんが、もし彼が投げられて、それが理にかなう状況であれば、間違いなく選択肢の一つになる」とコメント。

シリーズ第6戦以降の登板の可能性について、完全には否定せず、再登板への余地を残した。

また、大谷を含めた打線全体については「ショウヘイやフレディだけでなく、9人全員がそれぞれの役割を果たす必要がある」と語り、チーム全体の意識改革を促した。

さらに、相手チームがたびたび大谷を申告敬遠で歩かせていることについて問われると、ロバーツ監督は苦笑いを浮かべながらこう答えた。

「もちろん、私個人としては"あのルールを禁止してほしい"と言いたいところです。ただ、それも戦略の一つです。ショウヘイのような選手がいること自体が、相手にとって脅威なんです」

第5戦では打撃で結果を残せなかった大谷だが、ロバーツ監督は「彼は誰よりも準備をする選手。常にチームのために全力を尽くしている」と語り、その存在を高く評価した。

「明日も明後日も、彼がどういう形でチームを助けてくれるか分からない。だが彼がいることが、我々にとって何よりの強みだ」と続け、チームの精神的支柱としての役割にも言及した。

ロバーツ監督は最後に、「まだシリーズは終わっていない。経験のある選手たちが揃っているし、彼らを信じている」と強調。

第6戦の先発が予定される山本由伸との"日本人リレー"再現の可能性を残しつつ、逆転でのワールドシリーズ制覇へ希望をつないだ。

