OECD加盟38国中25位の賃金

高市早苗新総理は内閣の最優先課題に「物価高対策」を挙げている。肝心なのは、どういう対策を施すか、であるが、「物価高」への対策が必要だという点に関しては、安全保障やエネルギー等の政策では高市政権と水と油の野党も、異論はないようだ。では、現在の日本の物価高はどの程度の水準なのか。

【レア写真】「可愛らしいエプロン姿で料理を…」 若かりし高市早苗首相の“意外な姿”

総務省が発表した2020年基準の消費者物価指数によると、2025年4月の時点で日本の物価は、2020年の物価を100とすると111.5。つまり、5年前に1,000円で買えたものが1,115円に値上がりした、という計算になる。11.5％の物価上昇率は決して小さくない。しかし、この数字だけを眺めていると、私たちを包囲している物価高の波の途方もない高さが見えなくなってしまう。

本気で「強い経済をつくる」なら…

筆者は日本と欧州（とくにイタリア）を行き来しているが、欧州の物価高は現在、日本人には目が飛び出るほどの水準である。現在、1ユーロは史上最高水準の177円前後。これで計算すると、ミラノの地下鉄の初乗りが390円。駅の自販機でコーラを買って390円。カフェでパニーノ（ハムなどが挟まったパン）を食べて1,500円。コーヒー付きのセットにして2,100円。カジュアルな食堂でパスタ1皿の値段が2,800円。レストランで食べれば1皿4,000円。物価の高騰が続く日本とくらべても、概ね2倍の金額である。

宿泊費はさらに恐ろしい。ローマで定宿にしていた4つ星ホテルは、以前は1泊2万円ぐらいで泊まれたのが、6万円を下らなくなったので3つ星ホテルに宿泊したが、1泊3万9,000円。冷蔵庫もついていない部屋である。フィレンツェでは、2年前に気に入ったホテルに泊まりたかったが、そのときは1泊3万円程度だったのが、8万円を超えていた。ミラノの定宿も、コロナ前には1泊1万円台だったのが、いまは6万円を超え、とても泊まれない。

というのも、日本人の収入は現在、世界のなかでかなり低いのだ。OECD（経済協力開発機構）が発表している世界の平均年収ランキングの2024年版によると、日本の平均年収は4万1,509ドルで、加盟38カ国中25位。G7のなかではもちろん最低で、OECD加盟諸国全体の平均5万3,416ドルを大きく下回る。ちなみに、第1位はスイスの10万5,184ドルで、ルクセンブルクの7万9,596ドル、アメリカの7万7,460ドルが続く。日本人の収入がここまで低くなった原因は、技術革新が進まなかったこともあるが、円安によって拍車がかかった。円安のせいで、日本人の購買力は著しく低下している。

5年間で価値が3分の2になった円

なにしろ実質実効為替相場（REER）、すなわち日本の海外に対する購買力の尺度は、現在、半世紀ぶりの安値が続いている。そのことは、既述したように海外に行くと強烈に実感するが、日本国内でも同じことが起きている。いまの日本の物価高は、原因のほとんどが円安である。

円安の悪影響は、「一部の」輸入品が値上がりする程度だと思っている人もいるが、とんでもない。まず食料に関しては、日本の自給率はカロリーベースで38％（2023年度）にすぎない。ちなみに、この数字はG7のなかで圧倒的に最下位である。また、エネルギー自給率は12.6%（2022年）で、OECD加盟38カ国中37位である。では、自給されている食料には円安の影響がないかというと、そんなことはない。

たとえば野菜なら、化学肥料原料の輸入率はほぼ100％で、ハウスで育てるには電力が、運搬するにはガソリンが要る。家畜なら飼料の輸入率は75％で、温度管理をするためにも排泄物を処理するためにもかなりの電力を使用する。

また、通信やコンピューターにからんだサービスは、私たちはほぼ海外の企業のものを利用している。それこそユーチューブにせよ、ネットフリックスにせよ、アマゾン・プライムにせよ、価格決定権はすべて海外企業にある。マイクロソフト社のウインドウズなどソフト端末も同様で、それらは個人による使用だけでなく、民間企業から政府の共通クラウド基盤にまでおよんでいる。

上に挙げたのは一例で、日本は世界でも珍しいほど全方位的に輸入に頼っている国なので、円安が進んだ分だけ物価高が避けられない。10月24日現在、概算で１ドル152円、1ユーロ177円だが、2020年末には1ドル102円、1ユーロ125円だった。つまり、5年間でドルは5割近く、ユーロも4割以上高くなり、円の価値はほぼ3分の2になってしまった。日本は物資やサービスに関して全方位的に輸入に頼っており、それらが4割も5割も高くなっている以上、激しい物価高から逃れられない。

だから、高市内閣が最優先課題に挙げる「物価高対策」とは、円安対策以外にないはずである。

物価高対策の一丁目一番地

では、どうして円はここまで下落してしまったのか。元々のきっかけは2013年4月、第2次安倍晋三内閣によるアベノミクスの「第1の矢」、すなわち「異次元緩和」と呼ばれる大規模な金融緩和だった。これによって、当時は1ドル80円程度だった円相場は急降下したのだが、現在のような異常な水準の円安は、2022年以降に訪れた。

このころポストコロナのインフレ対策で、FRB（米連邦準備制度理事会）をはじめとする世界中の中央銀行が、かなりの勢いで利上げをしたが、日本銀行だけは低金利政策を少しも改めなかった。こうして、日米や日欧の金利差が一挙に拡大した結果、ヘッジファンドなどによる「円キャリー取引」が活発になったことが、円が暴落した最大の要因だとされる。

円キャリー取引とは、金利の低い円で資金を調達し、金利が高いドルやユーロの資産に投資する取引のことだ。金利が低いほど、資金を借り入れるときに支払う利息は少なく、そうして安く借りた資金で金利が高い通貨の資産に投資すれば、高い利益が望める。金利が高い国の通貨を買う際には円が売られるので、円安になる、というわけである。

日本の貿易収支が悪化の一途をたどっているなど、以前よりも円安になりやすい環境にあることも間違いないが、日米の金利差も円安の大きな原因であるからには、その差を縮めることが「物価高対策」の一丁目一番地のはずである。いまの物価高を抑える方法は、それ以外にはないといえる。

問題は世界に類を見ない規模の国債残高で、2025年末には1,129兆円に上ると見込まれている。それを60年償還のルールに則って毎年返すのだが、これだけ借金があると、金利が1％上昇しただけで、償還費が年間3兆7,000億円も増えてしまう。だから金利を上げにくいのだが、その結果、円安が是正されず、物価高がさらに進むという悪循環を断ち切るためには、少しずつでも金利を上げるしかない。それをしないかぎり、どんな物価高対策も効果が上がるとは考えにくい。

円安是正なくして強い経済はない

筆者が気になるのは、高市総理がアベノミクスの信奉者で、金融政策では緩和志向が強いということである。市場もそのことを認識しているから、自民党総裁選で高市氏が選ばれると、株価が急上昇するのに反比例して円は下落した。日銀も高市総理に遠慮して、利上げしづらくなったという指摘があるが、本気で「強い経済をつくる」なら、高市総裁には、円安是正に目を向けてもらいたい。

現に高市総裁が誕生しただけで一気に円安になった状況を憂うることなく、円安是正を視野に置かずに物価高対策を進めるなら、マッチポンプになってしまう。どうして与野党ともに、だれも「円安をなんとかしろ」という声を上げないのだろうか。たとえば、ガソリンの暫定税率廃止論議。原油価格はこのところ下落傾向にあって、日本でガソリン価格が高止まっている理由は、ひとえに円安にある。円高になれば、暫定税率を廃止して税収を減らす必要などないのである。

円安にメリットがあるとすれば、その代表に猛烈なインバウンド需要が挙げられる。観光庁の2024年訪日外国人消費動向調査（速報）によると、外国人旅行消費額総額は前年より53.4%増の８兆1,395億円になる。もちろん過去最高で、2025年はそれを大きく上回ることが確実視されている。しかし、このインバウンドの黒字は、アメリカの巨大IT企業が提供するデジタルサービスなどに支払われる「デジタル赤字」にすっかり飲み込まれてしまう、という指摘もある。

また、訪日外国人の急増は、このところ急浮上し、高市政権も力を入れるという「外国人問題」にもつながっている。

外国人問題の決め手も円安対策

円安の結果、日本は諸外国から眺めてバーゲン状態になっている。冒頭にイタリアの物価が日本の2倍だと書いたが、それはイタリア人からすれば、日本の物価はイタリアの半額だということにほかならない。このため、「好きだから」「興味があるから」ではなく「安いから」訪日する外国人がきわめて多い。かつて物価が安いというだけで東南アジアに押しかけていた日本人を思い出してみればいい。

つまり、この円安は訪日外国人の質の低下に直結しているのである。

外国人による日本の不動産の取得が増えたのも、円安のせいで諸外国にくらべて物件が相対的に安く、そのうえ低金利なので融資コストを低く抑えられるからだ。高市政権が金融緩和状態を維持しながら、外国人による不動産の投機買いを規制するとしたら、やはりマッチポンプになってしまう。

少子高齢化のために避けられない人手不足の局面でも、円安は大きな足枷になる。内閣府の『令和7年版高齢社会白書』によると、2024年の生産年齢人口（15〜64歳）は7,373万人で、総務省の『労働力調査』が示す同年の就業者数（6,781万人）を上回っている。だが、白書の予測値に照らすと、2035年以降は生産年齢人口がこの就業者数を下回る。つまり、外国人の労働に頼らないかぎり、日本の経済状況は維持できなくなるわけだが、その際、日本で働いても、OECDの平均にはるかにおよばない収入しか得られなければ、能力が高い外国人を呼ぶのは至難である。低賃金でもいいと割り切れる外国人しか呼べないなら、外国人問題の解決などできっこない。

「物価高対策」の一丁目一番地である円安対策は、「外国人対策」の一丁目一番地である。高市政権には、まずは金融緩和路線から決別するところからはじめていただきたい。

香原斗志（かはら・とし）

音楽評論家・歴史評論家。神奈川県出身。早稲田大学教育学部社会科地理歴史専修卒業。著書に『カラー版 東京で見つける江戸』『教養としての日本の城』（ともに平凡社新書）。音楽、美術、建築などヨーロッパ文化にも精通し、オペラを中心としたクラシック音楽の評論活動も行っている。関連する著書に『イタリア・オペラを疑え！』（アルテスパブリッシング）など。

デイリー新潮編集部