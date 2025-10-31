今季ナ・リーグ東地区最下位に終わったナショナルズが、33歳のブレーク・ブテラ氏を新監督に起用することが明らかになったと、米スポーツ専門局ESPNが30日に報じた。関係者によると契約交渉の最終段階で、1972年に33歳27日でツインズを率いたフランク・キリシ氏以来の若さだという。

ブテラ氏はボストンカレッジ出身で、15年ドラフトでレイズに入団。内野手としてマイナーリーグでプレーし、18年にマイナー史上最年少の25歳で1Aハドソンバレーの監督に就任した。1Aチャールストンとハドソンバレーを4シーズン率いて258勝144敗、リーグ優勝4度の成績を残し、マイナーリーグ最優秀監督にも選出。23年10月にレイズの選手育成担当ディレクターに就任し、同年のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）ではイタリア代表のベンチコーチを務めていた。

ナショナルズは7月にデーブ・マルティネス監督とマイク・リゾGMを解任。10月に元レッドソックスのアシストタントGMだった35歳のポール・トボニ氏が球団事業部長に就任し、監督選定にあたっていた。

ナショナルズでは今季、2年契約で小笠原慎之介投手がプレー。球団は29日（日本時間30日）、同投手をメジャー40人枠から外し、傘下3Aロチェスターに移したと発表していた。