©ABCテレビ

11月8日（土）放送の特別番組「音バナ♪ついつい」に、ゴスペラーズ・黒沢薫のゲスト出演が決定！

この番組は、普段なかなか素顔が見られない音楽アーティストのパーソナリティーを、“ついつい”やってしまう言動から引き出しちゃおうという新しい音楽トーク番組だ。MCを務めるのは、音楽アーティストと広い交友関係を持つおしゃべりな芸人、さらば青春の光・森田哲矢と、ストリートピアノの即興演奏で大人気のポップスピアニスト、ハラミちゃん。気になったことは何でも“ついつい聞いちゃう”森田、気になる音楽があると“ついついピアノを弾いちゃう”ハラミちゃんがゲストをお出迎え。

今回のゲスト、黒沢薫は1994年メジャーデビューのヴォーカル・グループ、ゴスペラーズのメンバーであり、今年はソロ活動20周年を迎える。番組では、黒沢のあらゆる“ついつい”な一面が明らかに！

黒沢薫の“ついつい”エピソードが続々！

■ツアー先でついつい食べちゃう「アレ」

黒沢がツアー中に全国各地でついつい食べちゃうのは、大好物の「カレー」 ！ 普段からカレーを食べ続け、RHYMESTER・宇多丸から「ハードコアカレーシンガー」と名付けられたほどの黒沢。新しいカレーとの出会いや、カレーに対する価値観など愛を熱く語る。さらに黒沢には、グッズとしてレトルトカレーを販売したり、自らカレー屋をプロデュースした経験まであるとか。そんな彼が自宅でカレーを作ったときにアップしたSNS動画からにじみ出てしまっている、音楽とカレーの融合エピソードも必見！

©ABCテレビ

■ハラミちゃんがついつい気になるゲストのあの曲

「ついつい弾いちゃうピアニスト」のハラミちゃんが、ピアニスト目線でゴスペラーズの名曲を解説。ハラミちゃんがピアノで弾き始めたのは、ゴスペラーズの代表曲の一つ「ミモザ」。サビの「１音目が不協和音で2音目ですぐ解決するドラマチックさ」などマニアックなポイントを熱弁したところ、森田は「言葉を選ばずに言うと、（ハラミちゃんが）今、変態に見えている」と驚きの表情を隠せない。さらに名曲「永遠に」のサビの「1回目と2回目の終わり方で歌詞に合わせたメロディーの使い分けが素晴らしい」と思いを伝えると、黒沢が実際にその表現の意味を解説し、それを聞いたハラミちゃんは「このコーナーめっちゃ楽しいんですけど」と感動。その流れでハラミちゃんの伴奏による「永遠に」のワンフレーズ歌唱実演が実現する！

©ABCテレビ

■いいフェイクが聴こえるとついつい…

メロディを少しアレンジして歌う「フェイク」について、黒沢が「本来のメロディをわざと少し変えて歌うアドリブのようなもの」と解説。黒沢は街でいいフェイクを聴くと“ついつい”トライしてしまうそうで、中でも素晴らしいと語る『ウィ・アー・ザ・ワールド』のスティーヴィー・ワンダーのパートを紹介。その場で黒沢とハラミちゃんの即興セッションが繰り広げられ、プロ同士の音楽的な化学反応が起こる！

終始、黒沢の歌へのこだわりと、飾らない素顔が垣間見える濃密な25分！

【出演者コメント】

（黒沢）

こんなに好きなことを話してよかったのかと・・・(笑)カレーの話で30分ほどついつい熱く語りすぎてしまいました！25分番組ですが、30分まるまる使ってほしいです(笑)そんな好きなカレーの話もあれば音楽のパートもあります！実はハラミちゃんとも今回が初共演！めちゃくちゃ楽しくセッションができました！お楽しみに！

（森田）

黒沢さんは途中まで、カレー屋の店主さんでした(笑)でも、本当にそこから音楽の話、実演のふり幅がすごくて、かっこよかったです！うまく編集したら２番組できると思います！

（ハラミちゃん）

前半と後半のコントラストがとにかくすごいです！黒沢さんのプライベートから歌唱まで、ギュギュっと詰まった番組になっています！

【番組情報】

「音バナ♪ついつい」

2025年11月8日(土) 深夜0時～0時25分 ABCテレビ(関西ローカル)

※TVer、ABEMAで見逃し配信（11月22日（土）夜11時59分まで）

出演者:：MC（さらば青春の光・森田哲矢、ハラミちゃん）

ゲスト：黒沢薫（ゴスペラーズ）