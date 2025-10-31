本日10月31日（金）よる7時56分〜 日本テレビ系で放送の「沸騰ワード10」は、“伝説の家政婦”志麻さんが北村匠海＆林裕太のリクエストに応えて絶品の朝食メニュー作り！志麻さん自身も家政婦として初めての依頼となるという朝食作り、定番の食材も見たことのない組み合わせによって驚きの絶品メニューに生まれ変わる。

そして、1枚の写真でつくる衝撃AI動画が大反響！スゴ腕“AIクリエイター”が再び登場。ACEes・浮所飛貴がAI動画づくりに初挑戦！果たして出来映えは？

スタジオには、本上まなみ、濱尾ノリタカ、白本彩奈、モグライダーが登場！志麻さんの朝食メニューに本上も「爽やかで朝の目覚めにぴったり」と舌鼓をうつ。

■“伝説の家政婦”志麻さん

今回の依頼人は、映画で共演している北村と林、そしてなすなかにし・中西茂樹の3人。「朝食をいただきたい」というリクエストを受け、志麻さんは家政婦として初めて朝食作りに挑むことに。

塩鮭や納豆といった朝食の定番食材が、志麻さん流のアレンジによって様々な食材と組み合わされることで絶品メニューへと生まれ変わる！さらに、志麻さん得意のフレンチだけでなくベトナムや韓国、イタリアといった多国籍な朝食メニューも次々と。三ツ星フレンチレストランの名物料理も飛び出し、3人も大満足！

■AIの魔術師

前回の放送から早くも話題沸騰となっている、AIを使って驚きの映像をあっという間に作り上げてしまう宮城明弘さんが再びスタジオに登場！

今回はスタジオゲストの浮所、白本、モグライダーが宮城さんの指導を受けてAI動画づくりに初挑戦。宮城さんの手を借りながら作られた動画のクオリティの高さには、作った本人もビックリ！中には宮城さんも絶賛するほどの素晴らしい作品も？