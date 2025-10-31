ヤマダホールディングスは、青森県警察の犯罪被害の防止に向けた取り組みに賛同し、11月1日にグループ企業であるヤマダデンキ「Tecc. Land 青森本店」で、「特殊詐欺被害防止イベント」を開催する。



●クイズに参加で特典プレゼントあり



今回のイベントでは、インターネットの知識と危険性を学べる「サイバーサッカー〇×クイズ」を開催。クイズ参加者には特典をプレゼントする（数量限定）。また、「国際電話休止受付コーナー」や「サポート詐欺体験コーナー」を用意する。



さらに当日は、青森県警察特殊詐欺被害防止キャラクターである「サギかもくん」も来店。「サギかもくん」との撮影会も実施する。



イベントの開催時間は11月1日13時から16時まで（参加受付締切15時30分）。参加費は無料。



ヤマダホールディングスでは、安心・安全に住み続けることのできるまちづくりのために、今後も犯罪被害防止に向けた広報啓発活動を推進していく。