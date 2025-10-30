ソフがエリック・ヘイズとのコラボアイテムを発売、東京店26周年を記念

ソフ（SOPH.）が展開するブランド「エフシーレアルブリストル（F.C.Real Bristol）」が、SOPH. 東京店の26周年を記念し、ニューヨーク出身のアーティスト エリック・ヘイズ（Eric Haze）とのコラボレーションアイテムを発売する。11月2日から、ソフ店舗と公式オンラインストアで取り扱う。

コラボアイテムはブランドのアーカイヴをベースに、1970年代アメリカのグラフィティシーンをけん引したアーティスト エリック・ヘイズのグラフィックをデザイン。ストライプのゲームシャツ、撥水性と防水性を備えたゲームショーツ、バーシティジャケット、スウェット、カットソーを展開する。価格帯は2750〜12万1000円。

また、あわせて「ソフネット（SOPHNET.）」が「バラクータ（BARACUTA）」「ラベンハム（LAVENHAM）」「フレッドペリー（FRED PERRY）」といった3ブランドとそれぞれコラボしたカプセルコレクションを展開する。バラクータとのコラボレーションでは、ドッグイヤーカラーとアンブレラヨークが特徴的な名作「G9」をベースに、着丈と袖丈を短くアレンジしたハリントンジャケットを製作。2度目となるラベンハムとのコラボでは、新型「デンハム」とオーバーサイズシルエットの「ブランドン」の2型を用意する。フレッドペリーとのコラボアイテムは、名作「M3」を基に、背面ネック部分にレザーパッチをデザインした。価格帯は2万2000〜12万1000円。なお、フレッドペリーとのコラボアイテムは11月7日からFRED PERRY取扱店でも販売する。

