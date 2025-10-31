●きょう31日(金)は日中にかけて降ったり止んだり 県東部ほど一時本降りも

●ぐずつく天気で気温上昇鈍い 「冷たい雨」に注意

●週末からの3連休は 北風で空気の冷たさ増す

今週はしばらく晴天が続いていた県内ですが、昨夜からだんだん雲が厚みを増し、きょう31日(金)は夜明け前から、南から広がる雨雲が県内に流れ込んできています。





今週、晴天をもたらし続けていた高気圧が東に遠ざかり、きょう31日(金)は九州南部～四国沖～本州の太平洋沿岸を、前線や低気圧が通過していきます。





この前線や低気圧の影響で、きょう31日(金)は日中にかけて、さらに南から雨雲が流入…特に四国に近い県東部を中心に、雨脚が強まる所もあるでしょう。

また、ぐずつく天気により、日中の気温があまり上がりません。冷たい雨に濡れて風邪を引かないよう、十分ご注意下さい。雨は夕方から夜にかけては次第に止んでくる見込みです。





週末からの11月始まりの3連休は低気圧や前線は東に去って天気は持ち直してきそうですが、大陸の高気圧との間で一時的に等圧線が縦じま模様の西高東低＝冬型気圧配置となり、冷たい北風が吹くとともに再び朝晩中心に冷え込みそうです。



きょう31日(金)は冷たい雨、そして3連休は冷たい風→朝晩の冷え込み、と続きます。身体を冷やしすぎないよう、十分お気を付け下さい。





きょう31日(金)の県内は日中にかけて広く雨が降ったり止んだりで、特に四国に近い県東部ほど雨脚が強まる所もあるでしょう。お出かけには大きめのしっかりした雨傘が活躍します。





朝の冷え込みは弱いですが、このあと日中にかけて気温上昇が鈍い見込みで、最高気温は全般に15～17度止まりの予想…降る雨が冷たく感じられそうです。重ね着・上着などで体を冷やしすぎないよう気を付けましょう。





今週末からの3連休は次第に天気回復。土曜日はじめのうちは少しにわか雨が残る所もありますが、日曜日、祝日の月曜日と日ざしタップリの陽気になる見込みです。ただし冷たい北風が吹きやすくなることで、日ざしのわりに少々肌寒く、連休後半ほど朝晩の冷え込みがグッと強まってくるでしょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

