韓国で30日に行われた米中首脳会談を、日本側はどうみたのでしょうか。小栗泉・日本テレビ特別解説委員が解説します。

■日中首脳会談、31日で調整…急きょ動き出した中国

日本の外交関係者は、「米中の距離が多少なりとも縮まったことは日本の経済にとっても良いこと」と前向きに評価する一方で、防衛省幹部からは「米中は、互いに経済や関税で利を得たいだけ。中国が海洋進出を強める安全保障環境は何も変わらないので、引き続き自衛隊として警戒しないといけない」と、気を引き締めていました。

──こうした中、31日は日中首脳会談が調整されていますが、どうなるのでしょうか？

この中国との首脳会談、実は日本側は呼びかけていたんですが、中国側がやるかやらないか、ずっと態度を明らかにしてこなかったのです。

ところが、トランプ大統領と高市首相の首脳会談が終わった途端、急きょセットに向け、動き始めました。

中国政府の関係者は「日米同盟が強化される中、日本とも関係を強めた方が良い、という判断。日米首脳会談後の高市首相の中国に対するメッセージが強硬ではなかったことも後押しした」と話しています。

日本の外務省幹部も、「日米首脳会談の成功を見て、中国が焦ったのではないか」と分析しています。

■あからさまに「様子見ムード」の中国政府

──中国側は、高市首相を「対中強硬派の政治家」と見て警戒していましたよね。

ある政府関係者は、「中国では、民間レベルの日中関係のイベントも、このところ全部キャンセルされている」として、中国の地方の官僚たちなどが、高市首相と対立するかもしれない習近平国家主席に忖度していたというんです。

ある日本大使館関係者も、「高市政権になって中国政府は、あからさまに『様子見ムード』になってきている」と話しています。

ただ高市首相は、これまで続けていた靖国神社の参拝を自民党総裁になってからは見送っていますし、日米首脳会談でも、直接的に中国を非難するメッセージは出しませんでした。

さきほどの政府関係者は、歴史認識の違いは脇に置いて、お互いの利益を探る「戦略的互恵関係」で2人が握手をして、日中がこれ以上マイナスに向かうことなく、以前のような関係の軌道にもう一度乗せることが最大の目的だと話しています。

■日中首脳会談 議題は？

──調整中の日中首脳会談が実現したら、どのようなことが話し合われるのでしょうか？

中国をめぐっては、28日の日中外相電話会談でレアアースの輸出規制などが協議されていて、首脳会談でも議題になるとみられます。

──「レアアース」は30日の米中首脳会談でも協議されていましたよね。

「レアアース」は、中国が圧倒的なシェアを占めていますが、今スマホや電気自動車などに欠かせないものです。

ある外相経験者は「半導体はつくることはできても、レアアースがないとアメリカもやっていけない」「アメリカでさえ、一国で中国に戦いを挑んでも結局やりこめられてしまう」と話していました。

それだけにレアアースの問題など、日本としてもアメリカなどと連携して、中国に対応を求める方針です。

◇

今回の米中首脳会談では、トランプ大統領が来年4月に中国を訪問し、その後、習主席も訪米する予定が明らかになりました。

日本としても今後まずは、日本が主催国として準備を進める日中韓首脳会議を行い、その後、高市首相の訪中を念頭に、日中関係を前に進めたい考えです。

（10月30日放送『news zero』より）